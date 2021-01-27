Técnico do Vitória promete empenho para apagar má impressão deixada na Copa Verde

O técnico Cláudio Roberto acredita no poder de recuperação do grupo alvianil após a eliminação na Copa verde Crédito: Vitor Nicchio/Vitória

O empate de 4 a 4, no jogo-treino diante do lanterna da Série B Capixaba, e a goleada sofrida contra o Brasiliense, que resultou na eliminação precoce da Copa Verde 2020, deixaram uma má impressão do Vitória. E a ideia no clube é apagar essa imagem.

O técnico Cláudio Roberto lembra que o Alvianil teve poucos dias de preparação e ainda sofreu um grande processo de reformulação do elenco.

"Esse jogo contra o Brasiliense era um compromisso que nós tínhamos, em um curto período de preparação, onde nós tivemos uma reformulação. Então não serve de parâmetro para dizer o que será do Vitória nesse ano", salientou.

Fora da Copa Verde, o foco do Vitória é o Campeonato Capixaba 2021, que pode garantir um calendário cheio para o clube no ano que vem. Por isso, o treinador alvianil garante que o time vai trabalhar para mudar a má impressão após os maus resultados.

"A partir de agora estamos trabalhando com um grupo mais montado, com algumas chegadas e reforços e a ideia é apagar a imagem daquele jogo (Brasiliense) e do amistoso (Sport-ES). E vamos começar a mudar isso na estreia contra o Pinheiros, com futebol e um bom resultado", disse.