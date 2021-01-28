Ansioso para jogar pela Desportiva, André Stov quer logo ter contato com a torcida

Novo goleiro da Desportiva, André Stov "torce pela vacina" para ver o Araripe lotado Crédito: Divulgação/Desportiva

Antes da montagem do seu elenco para a temporada 2021, a Desportiva anunciou que não renovaria com o goleiro Felipe, que completou recentemente 200 jogos defendendo o clube. Com isso, a Tiva foi ao mercado e acertou com André Stov, que nos últimos dois anos estava no Real Noroeste.

Com passagens pela base do Vasco e do Flamengo e revelado pelo Itaboraí-RJ, o goleiro chega a Jardim América na expectativa de ver o Engenheiro Araripe cheio em dias de jogos da Tiva.

Porém, o desejo de André terá que esperar o fim da pandemia para que os estádios do Espírito Santo voltem a poder receber torcedores. Por isso, o novo reforço entra na torcida pela vacina de imunização contra a Covid-19.

"Quando joguei contra a Desportiva, senti o peso da torcida. É uma torcida que não para de apoiar um minuto sequer e incomoda bastante o time adversário. Mas agora que sou da Desportiva, tenho a maior torcida do estado ao meu lado e será um fator a mais para sairmos vencedores. Espero que a vacina chegue logo para ver os torcedores no Araripe",, declarou o goleiro, em entrevista ao site oficial do clube.

Em sua passagem pelo Real Noroeste, André Stov disputou apenas dois jogos interestaduais: os da Copa Verde 2019, contra o Iporá-GO. Ao chegar no Araripe, o goleiro tomou conhecimento do passado grená em competições nacionais e o seu principal objetivo será trilhar o caminho da Tiva além das fronteiras do Espírito Santo.

"Chego para defender um clube grande, com uma história rica e com o objetivo de colocar a Desportiva de volta nas competições nacionais, onde nunca deveria ter saído. O grupo que está sendo montado é muito qualificado e tenho certeza que iremos honrar o tamanho desse clube e dessa torcida", finalizou.

A Desportiva está em pré-temporada desde segunda-feira. O time grená estreia no Campeonato Capixaba 2021 no dia 28 de fevereiro, quando encara o Vilavelhense, às 15h, no Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica. Caso conquiste o título estadual, a Tiva garante as vagas nas Copas Verde e do Brasil e na Série D do Campeonato Brasileiro, todos em 2022.