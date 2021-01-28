Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Poder de fogo

Rio Branco-VN acerta com o goleador Alexandre Alves para o Capixabão

O Atacante de 29 anos foi destaque em 2019, sendo artilheiro do Campeonato Alagoano pelo Jaciobá. Ele chega para dar ainda mais força ao ataque do atual campeão estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2021 às 16:16

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 16:16

Rio Branco-VN
Rio Branco-VN acerta com atacante Alexandre Alves, ex-Coruripe-AL, para a temporada 2021 Crédito: Reprodução/Instagram
Visando o calendário cheio, o Rio Branco-VN já iniciou sua pré-temporada, para o primeiro compromisso: o Campeonato Capixaba 2021. O novo nome que chega para compor o elenco do Brancão Polenteiro é o do atacante Alexandre Alves, que estava no Coruripe, de Alagoas.

Veja Também

Paulinho supera 2020 de lesões e mostra otimismo para o novo ano do Rio Branco

Ainda sem elenco, São Mateus planeja início da pré-temporada para o Capixabão

Técnico do Vitória promete empenho para apagar má impressão deixada na Copa Verde

Em 2019, o jogador se destacou sendo artilheiro do Campeonato Alagoano, pelo Jaciobá, marcando 8 gols em 10 partidas. Durante sua carreira, o atacante também conquistou o Campeonato Polonês, atuando pelo Slask Wroclaw. Atleta de 29 anos também possui passagens por Atlético Cearense, Tubarão, Murici e Vitória-PE.
O recém-contratado destacou o projeto do Rio Branco de Venda Nova como um dos fatores que o fizeram fechar com a equipe.
"O Rio Branco-VN fez um 2020 incrível e o projeto me agradou bastante. O torcedor pode ter certeza que neste ano nós vamos brigar não apenas pelo bicampeonato Estadual, mas também para fazer uma excelente série D."
O Rio Branco-VN faz a sua estreia no Campeonato Capixaba no dia 27 de fevereiro, quando encara o Serra, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Além do Estadual a equipe disputa a Copa do Brasil, a Copa Verde, a Copa Espírito Santo e a Série D do Campeonato Brasileiro.
Com informações do Globoesporte.com/es

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Capixabão Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados