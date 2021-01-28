Rio Branco-VN acerta com o goleador Alexandre Alves para o Capixabão

Rio Branco-VN acerta com atacante Alexandre Alves, ex-Coruripe-AL, para a temporada 2021 Crédito: Reprodução/Instagram

Visando o calendário cheio, o Rio Branco-VN já iniciou sua pré-temporada, para o primeiro compromisso: o Campeonato Capixaba 2021. O novo nome que chega para compor o elenco do Brancão Polenteiro é o do atacante Alexandre Alves, que estava no Coruripe, de Alagoas.

Em 2019, o jogador se destacou sendo artilheiro do Campeonato Alagoano, pelo Jaciobá, marcando 8 gols em 10 partidas. Durante sua carreira, o atacante também conquistou o Campeonato Polonês, atuando pelo Slask Wroclaw. Atleta de 29 anos também possui passagens por Atlético Cearense, Tubarão, Murici e Vitória-PE.

O recém-contratado destacou o projeto do Rio Branco de Venda Nova como um dos fatores que o fizeram fechar com a equipe.

"O Rio Branco-VN fez um 2020 incrível e o projeto me agradou bastante. O torcedor pode ter certeza que neste ano nós vamos brigar não apenas pelo bicampeonato Estadual, mas também para fazer uma excelente série D."

O Rio Branco-VN faz a sua estreia no Campeonato Capixaba no dia 27 de fevereiro, quando encara o Serra, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante. Além do Estadual a equipe disputa a Copa do Brasil, a Copa Verde, a Copa Espírito Santo e a Série D do Campeonato Brasileiro.