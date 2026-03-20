Futebol

Flamengo vence o Remo e entra no G-4 do Brasileirão

Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo marcaram os gols no Maracanã

Publicado em 20 de março de 2026 às 00:28

Flamengo Crédito: CRF

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo fez valer seu favoritismo, venceu o Remo por 3 a 0 diante de mais de 62 mil pessoas no Maracanã e chegou de vez no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro ao ingressar no G4 e ocupar a quarta colocação. Os gols foram marcados por Léo Ortiz, Samuel Lino e Luiz Araújo.

O zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar estavam pendurados e receberam cartões amarelos nesta quinta-feira (19). Com isso, estão suspensos da partida deste domingo, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. A dupla só retorna após a Data Fifa, onde o defensor foi convocado pela seleção brasileira.

O JOGO

O Flamengo teve um primeiro tempo pouco inspirador. O time não conseguia imprimir intensidade e deixava muitos espaços entrelinhas, algo que o Remo soube aproveitar dentro de suas limitações, chegando com perigo em algumas ocasiões de contra-ataque, principalmente com Alef Manga. O gol acabou surgindo mais na sorte do que no juízo, já que se originou de um escanteio onde Léo Ortiz subiu mais que a zaga remista para abrir o placar. A partir dali, o Flamengo se soltou e teve mais chances de ampliar, mas pecou no detalhe final.

Veio o segundo tempo e o Flamengo voltou com uma outra postura, mais ligado e incisivo. Com isso, resolveu a partida antes dos dez minutos com os gols de Samuel Lino e Luiz Araújo, sendo este primeiro o grande destaque da partida não só por ter balançado a rede em uma bela jogada como também por ser muito participativo ao longo de toda a partida. Os aplausos da torcida flamenguista ao ser substituído coroaram aquele que pode ser o "renascer" do atacante no clube.

GOLS

O Flamengo fez o 1 a 0 aos 18 minutos do primeiro tempo, quando Arrascaeta cruzou da direita, Léo Ortiz subiu mais que a zaga do Remo e testou no canto do goleiro Marcelo Rangel.

O time da casa ampliou aos 2 minutos do segundo tempo, quando Samuel Lino fez uma grande jogada, tabelando com Jorginho, Pedro e Luiz Araújo, para depois chutar e a bola desviar em Tchamba e enganar o goleiro Marcelo Rangel.

Seis minutos depois, Samuel Lino iniciou nova jogada, tocou para Arrascaeta, que rolou para Pedro dar uma assistência de calcanhar para Luiz Araújo, que chegou batendo e fez o terceiro.

CAMPANHA CONTRA O RACISMO

Antes da bola rolar, o Flamengo fez uma ação de combate ao racismo para celebrar o Dia Internacional da Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, comemorado no próximo dia 21. Jogadores e torcedores adotaram o gesto "X", um protocolo Fifa, e o lateral direito Emerson Royal leu um manifesto que foi transmitido o sistema de som do Maracanã.

FLAMENGO

Rossi, Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Lucas Paquetá); Luiz Araújo, Samuel Lino (Carrascal) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

REMO

Marcelo Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba e Kayky Almeida; Picco (José Welison), Zé Ricardo (Jáderson), Patrick de Paula (Gabriel Taliari) e Vitor Bueno (Yago Pikachu); Alef Manga e Jajá (Patrick). Técnico: Léo Condé.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Neuza Inês Back (SC) e Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT)

VAR: Daiane Muniz (MS/SP)

Cartões amarelos: Erick Pulgar, Léo Pereira (FLA); Patrick de Paula, Zé Welison (REM)

Gols: Léo Ortiz, aos 18 minutos do primeiro tempo (FLA); Samuel Lino, aos 2 minutos do segundo tempo (FLA); Luiz Araújo, aos oito minutos do segundo tempo (FLA)

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