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Futebol

Toque capixaba no retorno do Campeonato Brasileiro Feminino

Com três capixabas em campo, a partida entre Corinthians e Ferroviária marca a volta da competição. Carol  e Luana querem a vitória para o time grená, mas terão Gabi Zanotti pela frente com a camisa do Timão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 14:02

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 14:02

Gabi, Luana e Carol dão um toque capixaba no retorno do Brasileirão Feminino
Gabi, Luana e Carol dão um toque capixaba no retorno do Brasileirão Feminino Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians e Jonatan Dutra/Ferroviária SA
futebol proporciona encontros cercados de rivalidades. No Campeonato Brasileiro Feminino, o confronto entre Corinthians e Ferroviária marcará, em um ano atípico, a retornada da competição paralisada desde março por conta do avanço da pandemia da Covid-19. E esse jogo entre paulistas, que acontece nesta quarta-feira (26), às 19h30, no Parque São Jorge, terá um toque capixaba. Carol Tavares e Luana Sartório, ambas da Ferrinha, contra Gabi Zanotti, do Timão. 
Em 2019, as equipes foram finalistas na Libertadores, com o Corinthians se sagrando campeão, e no Brasileiro, quando a Ferroviária conquistou o título. Decisões cercaram os dois times no ano anterior. E agora, os clubes e suas capixabas estarão novamente em campo buscando mesmo objetivo: vencer.

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Para a equipe grená, a volta aos gramados significa mais do que defender o título conquistado em 2019, é dar sequência ao ritmo antes da parada, mantendo a invencibilidade e a liderança. Em entrevista à A Gazeta, a zagueira Luana, da Ferroviária, que nasceu em Rio Novo do Sul, contou sobre o trabalho de preparação para o reinício da competição e a expectativa do confronto que tem pela frente.
"Estamos trabalhando muito forte para voltarmos da melhor maneira possível. Um jogo contra uma grande equipe como a do Corinthians nos motiva a voltarmos ainda melhor. Já se tornou um clássico os jogos entre Ferroviária e Corinthians, e claro que queremos vencer todos os jogos, mas esse em especial, ninguém quer perder. Fico feliz por nosso Estado (Espírito Santo) estar sempre presente em grandes jogos como esse. Tenho um respeito muito grande pela (Gabi) Zanotti, é uma jogadora de muita qualidade, mas eu e a Carol confiamos no nosso futebol, e vamos jogar para que as capixabas da Ferroviária saiam vencedoras nesse confronto. 
Carol Tavares e Luana Sartório são as capixabas que atuam pela Ferroviária
Carol Tavares e Luana Sartório são as capixabas que atuam pela Ferroviária Crédito: Jonatan Dutra/Ferroviária SA
Além da Luana, a equipe grená conta com outra capixaba, a lateral-direita Carol Tavares, natural de Cariacica. No clube desde 2017, a atleta mantém confiança em seu grupo para a sequência do Brasileiro e comemora que suas conterrâneas estão se destacando no futebol feminino.
"Sabemos que temos pela frente um adversário muito difícil. O Corinthians tem uma ótima equipe e sempre tivemos confronto contra elas num nível muito alto de competitividade. Nosso time está bem reforçado, estamos treinando bastante para que esse retorno seja o melhor possível. Para que possamos fazer uma boa partida e seguir trilhando o caminho das vitórias. Fico feliz de poder estar nesse confronto com grandes jogadoras como Luana e Gabi. Cada uma vai defender sua camisa e tenho certeza que dedicação não irá faltar, é bom ver meninas do Espírito Santo jogando em grandes equipes."

CAPIXABA NO TIMÃO 

Gabi Zanotti, meia-atacante do Corinthians
Gabi Zanotti, meia-atacante do Corinthians Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Campeã da Libertadores e presente na seleção do último Campeonato Brasileiro, ambos em 2019, a meia-atacante Gabi Zanotti é a capixaba da equipe do Corinthians. Se passaram cinco meses de paralisação, e para Gabi, quem conseguiu ter menos prejuízo durante esse período se sairá melhor no duelo de volta.
"São duas equipes que já se conhecem bastante, acredito que o fator determinante neste retorno será a parte física e quem perdeu menos durante esse período de pandemia. Como sempre, Corinthians e Ferroviária é muito estudado e espero que possamos levar a melhor. É mais um desafio com as minhas conterrâneas e desejo sair com vantagem."

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