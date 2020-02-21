Campeonato Capixaba

São Mateus sai na frente, mas Serra arranca empate no Robertão

Vandão abre o placar e Tallys deixa tudo igual na partida da sexta rodada
Redação de A Gazeta

20 fev 2020 às 23:07

Serra x São Mateus Crédito: Reprodução/TV FES
Vice-líder do Campeonato Capixaba 2020, até o início da sexta rodada da primeira fase, o São Mateus chegou a sentir o gosto da liderança por alguns minutos. Na partida contra o Serra, no Robertão, o time do técnico Vevé chegou a abrir o placar, mas acabou cedendo o empate de 1 a 1.
Além de não alcançar a liderança, com o resultado, o Pitbull do Norte foi aos 11 pontos, acabou sendo ultrapassado pelo Rio Branco-ES e caiu para a terceira colocação na tabela. Já o Cobra-Coral, com o empate, chega aos oito pontos e cai para sétima posição.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no final de semana, após o carnaval, com os jogos da sétima rodada da primeira fase. No sábado, dia 29, às 16h, o São Mateus recebe a Desportiva Ferroviária, no Sernamby. No domingo, dia 1º de março, às 15h, o Serra vai até Venda Nova do Imigrante para enfrentar o Rio Branco VN, no Olímpio Perim.

Os gols
Depois de um primeiro tempo equilibrado, o São Mateus voltou melhor e abriu o placar aos 10 minutos. Após uma cobrança de falta do lateral Adalberto, a bola saiu baixa e o zagueiro Vandão desviou para o fundo das redes.
Em desvantagem, o técnico Dário Lourenço mexeu no time e o jogo mudou. O Serra passou a sufocar o Sama até que aos 27 minutos, Emílio cobrou uma falta da intermediária e o zagueiro Tallys subiu livre para cabecear no ângulo. O Tricolor ainda tentou virar o jogo, mas o goleiro Ricardo fechou o gol.

Imagem de destaque
