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Campeonato Capixaba

Desportiva atropela o Atlético Itapemirim e reafirma boa fase

Locomotiva Grená supera o Galo da Vila e se mantém no grupo dos primeiros colocados da competição. Time de Itapemirim se vê ameaçado de rebaixamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 23:00

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 23:00

Desportiva x Atlético Itapemirim Crédito: Bernardo Barbosa/Rádio ES
Vindo de duas vitórias consecutivas, a Desportiva aproveitou o mando de campo e o apoio incondicional da torcida grená para golear o Atlético-ES por 4 a 0, e reafirmar a boa fase no Campeonato Capixaba 2020. Dodô, Matheus Bidick, João Vitor e Felipe Linhares foram os autores do gols que colocaram a Locomotiva Grená na quarta posição da tabela. Já o Galo da Vila conheceu a sua terceira derrota consecutiva e começa a ver no retrovisor o Estrela do Norte, na briga pra fugir da zona de rebaixamento.
A Tiva abriu o placar aos 27 minutos do 1° tempo com Dodô, que escorou cruzamento rasteiro de Matheus Bidick. O restante do placar foi construído apenas na etapa final. Aos 20 aconteceu uma "troca de gentilezas": Dodô deu passe em profundidade para Matheus Bidick, que entrou na área e tocou na saída de Ewerton. Logo depois, aos 27, João Vitor pegou a sobra na entrada da área e meteu no ângulo. A bola bateu no travessão antes de entrar. E a vitória grená virou goleada no finzinho. Aos 46 Felipe Linhares pegou mais uma sobra de bola dentro da área do Atlético e fuzilou: 4 a 0.
A Locomotiva Grená "pegou o elevador", subiu três posições e agora está na quarta posição, com nove pontos ganhos. Enquanto que o Galo da Vila está no incômodo 8° lugar, ameaçado de rebaixamento, com apenas quatro pontos.

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A Desportiva volta a campo na quarta-feira de Cinzas, dia 26 de fevereiro, quando encara o Estrela do Norte, em jogo atrasado da primeira rodada. A partida começa às 19h, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. Já o Atlético-ES também encara o mesmo adversário, o Gigante do Sul, só que no sábado, dia 29, às 15h, no mesmo Sumaré.

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