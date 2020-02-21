Desportiva atropela o Atlético Itapemirim e reafirma boa fase

Desportiva x Atlético Itapemirim Crédito: Bernardo Barbosa/Rádio ES

Vindo de duas vitórias consecutivas, a Desportiva aproveitou o mando de campo e o apoio incondicional da torcida grená para golear o Atlético-ES por 4 a 0, e reafirmar a boa fase no Campeonato Capixaba 2020. Dodô, Matheus Bidick, João Vitor e Felipe Linhares foram os autores do gols que colocaram a Locomotiva Grená na quarta posição da tabela. Já o Galo da Vila conheceu a sua terceira derrota consecutiva e começa a ver no retrovisor o Estrela do Norte, na briga pra fugir da zona de rebaixamento.

A Tiva abriu o placar aos 27 minutos do 1° tempo com Dodô, que escorou cruzamento rasteiro de Matheus Bidick. O restante do placar foi construído apenas na etapa final. Aos 20 aconteceu uma "troca de gentilezas": Dodô deu passe em profundidade para Matheus Bidick, que entrou na área e tocou na saída de Ewerton. Logo depois, aos 27, João Vitor pegou a sobra na entrada da área e meteu no ângulo. A bola bateu no travessão antes de entrar. E a vitória grená virou goleada no finzinho. Aos 46 Felipe Linhares pegou mais uma sobra de bola dentro da área do Atlético e fuzilou: 4 a 0.

A Locomotiva Grená "pegou o elevador", subiu três posições e agora está na quarta posição, com nove pontos ganhos. Enquanto que o Galo da Vila está no incômodo 8° lugar, ameaçado de rebaixamento, com apenas quatro pontos.