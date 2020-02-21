Nildo brilha novamente e Rio Branco vence o Real Noroeste

Real Noroeste x Rio Branco Crédito: Reprodução/TV Real

A viagem longa até a remota Águia Branca, o bom time do Real Noroeste, a grande atuação do goleiro André Stov e até a modesta ambulância, pivô de uma grande polêmica no ano passado. Nada disso foi capaz de parar o Rio Branco-ES, que na noite desta quinta-feira foi ao José Olímpio da Rocha e derrotou os donos da casa, por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Capixaba 2020.

Brancão e Real fizeram um jogo equilibrado, com chances para ambos os lados e definido apenas no final. Aos 44 minutos, o atacante Nildo, que já havia brilhado contra o Estrela, voltou a decidir e fez o gol da vitória capa-preta. No lance, o jogador invadiu a área pelo lado esquerdo, passou pelo goleiro André Stov e toco por cima do zagueiro que fazia a cobertura. Um golaço!

Com o triunfo, o Rio Branco foi aos mesmos 12 pontos do líder Vitória-ES, que tem dois jogos a menos. Além disso, o Capa-Preta aparece na segunda posição na tabela por ter um saldo de gols inferior ao Alvianil (6 a 1). Do outro lado, o Real Noroeste estaciona nos oito pontos e cai para a sexta posição.