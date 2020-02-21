Campeonato Capixaba

No retorno de Geraldo, atacante marca e Estrela vence o Linhares

Mesmo com o triunfo equipe não escapa da zona de rebaixamento

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 23:04
Geraldo, atacante do Estrela do Norte Crédito: Fabiano Oliveira / MKT Estrela
Artilheiro em 2014, quando o Estrela do Norte conquistou o Campeonato Capixaba, o atacante Geraldo fez sua reestreia pelo clube e marcou o primeiro gol da vitória, por 2 a 1, do Alvinegro sobre o Linhares, na noite desta quinta-feira, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim.
A equipe do Sul do Estado construiu a vitória com um gol em cada tempo, e o Linhares descontou no final. Na etapa inicial, Angelo tocou a bola para Geraldo que chutou firme no meio do gol. Na volta do intervalo, a equipe ampliou com o Rian, que recebeu cruzamento de Gilmar Baiano e colocou no fundo da rede. Aos 46 minutos, o juiz marcou pênalti a favor do Linhares, Wendy cobrou e descontou para a Coruja Azul.
O Estrela alcançou sua primeira vitória no Capixaba 2020, e com apenas três pontos não sai da zona de rebaixamento, ficando na 8ª colocação. O Linhares, por sua vez se consolida na lanterna da competição, com seis derrotas e zero pontos somados.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue após o feriado de Carnaval com os jogos da sétima rodada da primeira fase. No sábado, dia 29, às 15h, Linhares recebe o Real Noroeste, o local será definido nos próximos dias. Já o Estrela do Norte volta a campo no dia 26, quarta-feira de cinzas, às 19h, quando recebe a Desportiva Ferroviária, no Estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, para partida adiada da 1ª rodada.

