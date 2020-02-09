Rio Branco VN fica no empate com o Atlético Itapemirim, pelo Capixaba 2020

Rio Branco de Venda Nova x Atlético Itapemirim, pelo Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte

Depois do triunfo do Vitória-ES sobre a Desportiva Ferroviária, o Rio Branco de Venda Nova também precisava vencer para seguir dividindo a liderança do Campeonato Capixaba 2020 com o Alvianil. Mas, na tarde deste domingo, o Tricolor Polenteiro não conseguiu furar a retranca do Atlético Itapemirim e ficou no 0 a 0, jogando no Olímpio Perim.

Durante os 90 minutos o time do técnico Carlos Roy buscou o resultado, mas parou na excelente atuação da defesa alvinegra, principalmente a do goleiro Ewerton, que fazia o seu primeiro jogo no estadual.

Ao final da terceira rodada, o Rio Branco VN divide a vice-liderança do campeonato com o Real Noroeste, que também tem sete pontos. O Atlético, com o empate, vai aos quatro pontos e segue na sexta posição.