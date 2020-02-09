Rio Branco VN fica no empate com o Atlético Itapemirim, pelo Capixaba 2020

Depois do triunfo do Vitória-ES sobre a Desportiva Ferroviária, o Rio Branco de Venda Nova também precisava vencer para seguir dividindo a liderança do Campeonato Capixaba 2020 com o Alvianil. Mas, na tarde deste domingo, o Tricolor Polenteiro não conseguiu furar a retranca do Atlético Itapemirim e ficou no 0 a 0, jogando no Olímpio Perim.
Durante os 90 minutos o time do técnico Carlos Roy buscou o resultado, mas parou na excelente atuação da defesa alvinegra, principalmente a do goleiro Ewerton, que fazia o seu primeiro jogo no estadual.
Ao final da terceira rodada, o Rio Branco VN divide a vice-liderança do campeonato com o Real Noroeste, que também tem sete pontos. O Atlético, com o empate, vai aos quatro pontos e segue na sexta posição.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quarta-feira com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Às 19h, o Rio Branco de Venda Nova põe o pé na estrada e vai até Águia Branca para enfrentar o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha. Mais tarde, às 20h15, o Atlético Itapemirim visita o São Mateus, no Sernamby.