Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeonato Capixaba

Rio Branco VN fica no empate com o Atlético Itapemirim, pelo Capixaba 2020

Tricolor Polenteiro não consegue furar retranca do Alvinegro, jogando no Olímpio Perim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 18:29

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 18:29

Rio Branco de Venda Nova x Atlético Itapemirim, pelo Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte
Depois do triunfo do Vitória-ES sobre a Desportiva Ferroviária, o Rio Branco de Venda Nova também precisava vencer para seguir dividindo a liderança do Campeonato Capixaba 2020 com o Alvianil. Mas, na tarde deste domingo, o Tricolor Polenteiro não conseguiu furar a retranca do Atlético Itapemirim e ficou no 0 a 0, jogando no Olímpio Perim.
Durante os 90 minutos o time do técnico Carlos Roy buscou o resultado, mas parou na excelente atuação da defesa alvinegra, principalmente a do goleiro Ewerton, que fazia o seu primeiro jogo no estadual.
Ao final da terceira rodada, o Rio Branco VN divide a vice-liderança do campeonato com o Real Noroeste, que também tem sete pontos. O Atlético, com o empate, vai aos quatro pontos e segue na sexta posição.

Veja Também

Com gol de barriga, Vitória vence o clássico contra a Desportiva

Com brilho de Pepeta, Rio Branco bate o Serra e se recupera no Capixaba

Real Noroeste vence o Estrela do Norte e é vice-líder do Capixaba 2020

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quarta-feira com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Às 19h, o Rio Branco de Venda Nova põe o pé na estrada e vai até Águia Branca para enfrentar o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha. Mais tarde, às 20h15, o Atlético Itapemirim visita o São Mateus, no Sernamby.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados