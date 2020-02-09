Com brilho de Pepeta, Rio Branco bate o Serra e se recupera no Capixaba

Mateus Jorge comemora o gol do Rio Branco ao lado de Ronicley e Pepeta Crédito: Renato Boninsegna/Rio Branco AC

Se Pepeta e Ronicley tiverem um bom desempenho no mesmo jogo, vai ser difícil parar o Rio Branco-ES no Campeonato Capixaba 2020. E como na vitória sobre o Atlético-ES, na 1ª rodada, o Brancão teve outra vez a boa atuação da "dupla explosiva" para derrotar o Serra por 2 a 1, neste sábado à tarde no Kleber Andrade.

Desta vez, Pepeta teve mais destaque, ao marcar um gol (com passe de Ronicley) e dar uma assistência para Mateus Jorge abrir o placar. Sempre hostilizado pela torcida Capa-Preta, Rael deixou o dele, ao empatar a partida para o Serra. O Brancão encostou nos líderes e se prepara pro clássico com a Desportiva, enquanto que o Serra vê os lanternas no retrovisor, e vai encarar um deles, o Linhares, na quarta-feira.

Com a vitória, o Rio Branco-ES se recuperou da derrota para o São Mateus e, com seis pontos ganhos, está empatado com os líderes Vitória-ES e Rio Branco VN (o Capa-Preta fica atrás no saldo de gols). Já o Serra estacionou na 7ª posição, com apenas um ponto.

O Brancão abriu o placar aos 20 minutos do 1º tempo com Mateus Jorge, que recebeu passe de Pepeta dentro da área e chutou no canto de Walter. O empate do Serra só veio no começo do 2º tempo, com Rael, que escorou cruzamento de Soares, aos cinco minutos. Só que logo depois, aos 13, brilhou a estrela de Pepeta, que recebeu passe de Ronicley dentro da área e definiu o placar.