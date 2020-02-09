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Campeonato Capixaba

Real Noroeste vence o Estrela do Norte e é vice-líder do Capixaba 2020

Waschigton e Ailton marcaram os gols da partida disputada em Águia Branca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2020 às 18:33

Publicado em 09 de Fevereiro de 2020 às 18:33

Real Noroeste x Estrela do Norte, pelo Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Fabiano Oliveira / MKT Estrela
O Real Noroeste garantiu mais três pontos no Campeonato Capixaba 2020. A equipe recebeu o Estrela do Norte na tarde deste domingo, para partida da terceira rodada da competição. E, fazendo jus ao bom retrospecto atuando no José Olímpio da Rocha, o time de Águia Branca venceu sem problemas, 2 a 1.
O Real Noroeste construiu o placar de 2 a 0, já na primeira etapa de jogo. Waschigton chegou ao gol aos 30 minutos, após ficar com a sobra bola na área e Ailton aumentou a vantagem depois de receber passe de Waschigton e mandar para o fundo da rede. O Estrela descontou aos 40 da etapa complementar, com Pessanha marcando após confusão na área do goleiro André Stov
Com mais três pontos somados a equipe do Real Noroeste alcança a vice-liderança da competição, com sete pontos, dois atrás do líder Vitória-ES. Já o Estrela engatou a sua segunda derrota, em dois jogos, e segue sem somar nenhum ponto e na oitava posição.

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O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quarta-feira com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Às 19h, o Real Noroeste recebe o Rio Branco VN, no José Olímpio da Rocha. Já o Estrela do Norte enfrenta o Vitória-ES, no estádio Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim, a partir das 20h15.

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