Real Noroeste vence o Estrela do Norte e é vice-líder do Capixaba 2020

Real Noroeste x Estrela do Norte, pelo Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Fabiano Oliveira / MKT Estrela

O Real Noroeste garantiu mais três pontos no Campeonato Capixaba 2020. A equipe recebeu o Estrela do Norte na tarde deste domingo, para partida da terceira rodada da competição. E, fazendo jus ao bom retrospecto atuando no José Olímpio da Rocha, o time de Águia Branca venceu sem problemas, 2 a 1.

O Real Noroeste construiu o placar de 2 a 0, já na primeira etapa de jogo. Waschigton chegou ao gol aos 30 minutos, após ficar com a sobra bola na área e Ailton aumentou a vantagem depois de receber passe de Waschigton e mandar para o fundo da rede. O Estrela descontou aos 40 da etapa complementar, com Pessanha marcando após confusão na área do goleiro André Stov

Com mais três pontos somados a equipe do Real Noroeste alcança a vice-liderança da competição, com sete pontos, dois atrás do líder Vitória-ES. Já o Estrela engatou a sua segunda derrota, em dois jogos, e segue sem somar nenhum ponto e na oitava posição.