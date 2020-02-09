Com gol de barriga, Vitória vence o clássico contra a Desportiva

Ramon, atacante do Vitória Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

Ressaca após a classificação inédita para a segunda fase da Copa do Brasil? Para o Vitória-ES não teve tempo para comemoração. Na manhã deste domingo, menos de 72h após o triunfo diante do CSA, o Alvianil de Bento Ferreira venceu o clássico contra a rival Desportiva Ferroviária, por 1 a 0, no Salvador Costa, e manteve a liderança e os 100% de aproveitamento no Campeonato Capixaba 2020.

Sob um calor de pelo menos 40ºC, o Alvianil foi a campo com um time misto e garantiu o triunfo com um gol inusitado ainda no primeiro tempo. Aos 15 minutos, o centroavante Betão escapou pela direita, foi à linha de fundo e cruzou. No meio da pequena área e, de barriga, o atacante Ramon assegurou a vitória.

Com o triunfo no clássico, o Vitória-ES segue na liderança do Campeonato Capixaba, agora com nove pontos em três jogos. A Desportiva, derrotada novamente, segue sem pontuar, mas com uma partida a menos.

Vitória x Desportiva, pelo Campeonato Capixaba Crédito: Vitor Nicchio/Vitória FC

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue na próxima quarta-feira com os jogos da quarta rodada da primeira fase. Às 20h15, o Vitória-ES visita o Estrela do Norte, no Sumaré, em Cachoeiro de Itapemirim. No mesmo dia e horário, a Desportiva Ferroviária faz o clássico Preto & Grená com o Rio Branco, no Engenheiro Araripe.