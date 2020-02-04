Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeonato Capixaba

Rio Branco VN bate o Estrela e divide a liderança do Capixaba com o Vitória

Rafael Castro e Henrique Tiririca marcaram os gols do triunfo do Tricolor no Sumaré

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 23:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 23:43
Estrela do Norte x Rio Branco VN, pelo Capixaba 2020 Crédito: Fabiano Oliveira / MKT Estrela
Jogando fora dos seus domínios, em um estádio cheio e contra uma equipe treinada pelo técnico Zé Humberto, que na pré-temporada chegou a derrotar o Botafogo... Nada disso foi capaz de parar o Rio Branco de Venda Nova, que venceu o Estrela do Norte por 2 a 1, no Sumaré, na noite desta segunda-feira, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Capixaba 2020.
Todos os três gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 16 minutos, o atacante Rafael Castro cobrou o pênalti sofrido por Wendson e abriu o placar. Dois minutos depois, após um escanteio de Lucas Félix, Tony desviou de cabeça e deixou tudo igual. Com as expulsões de Vinicinho (Estrela) e Walber (Rio Branco) o jogo ficou mais aberto e, aos 42 minutos, saiu o gol da vitória do time de Venda Nova. No lance, Henrique Tirica arrisca de fora da área, a bola desvia na defesa e engana o goleiro Artur.
Com os resultados até o momento, o Rio Branco VN chega aos seis pontos e divide a liderança com o Vitória-ES. Já o Estrela, que fazia a sua estreia, fica zerado e na oitava posição.

Veja Também

Vitória derrota o Serra no Robertão e dispara na liderança do Capixaba

No Sernamby, São Mateus vence o Rio Branco pelo Capixaba 2020

Real Noroeste vence a Desportiva e assume a vice-liderança do Capixaba

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No domingo, às 15h, o Estrela do Norte visita o Real Noroeste, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca. No mesmo dia e horário, o Rio Branco Vn recebe o Atlético Itapemirim, no Olímpio Perim, em Venda Nova do Imigrante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde
Imagem de destaque
Horóscopo: previsões de maio de 2026 para o signo de Touro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados