Rio Branco VN bate o Estrela e divide a liderança do Capixaba com o Vitória

Estrela do Norte x Rio Branco VN, pelo Capixaba 2020 Crédito: Fabiano Oliveira / MKT Estrela

Jogando fora dos seus domínios, em um estádio cheio e contra uma equipe treinada pelo técnico Zé Humberto, que na pré-temporada chegou a derrotar o Botafogo... Nada disso foi capaz de parar o Rio Branco de Venda Nova, que venceu o Estrela do Norte por 2 a 1, no Sumaré, na noite desta segunda-feira, no encerramento da segunda rodada do Campeonato Capixaba 2020.

Todos os três gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 16 minutos, o atacante Rafael Castro cobrou o pênalti sofrido por Wendson e abriu o placar. Dois minutos depois, após um escanteio de Lucas Félix, Tony desviou de cabeça e deixou tudo igual. Com as expulsões de Vinicinho (Estrela) e Walber (Rio Branco) o jogo ficou mais aberto e, aos 42 minutos, saiu o gol da vitória do time de Venda Nova. No lance, Henrique Tirica arrisca de fora da área, a bola desvia na defesa e engana o goleiro Artur.

Com os resultados até o momento, o Rio Branco VN chega aos seis pontos e divide a liderança com o Vitória-ES. Já o Estrela, que fazia a sua estreia, fica zerado e na oitava posição.