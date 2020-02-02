Campeonato Capixaba

Real Noroeste vence a Desportiva e assume a vice-liderança do Capixaba

Igor Santos e Gerônimo marcam os gols do triunfo no Engenheiro Araripe

Publicado em 02 de Fevereiro de 2020 às 18:39

Redação de A Gazeta

Real Noroeste Crédito: Alef Jordan/Capixaba Esporte
Na edição do ano passado do Campeonato Capixaba, o Real Noroeste foi até o Engenheiro Araripe, surpreendeu a Desportiva Ferroviária e venceu por 2 a 0. Um ano depois, na tarde deste domingo, o time de Águia Branca retornou ao estádio, também pelo Estadual, e novamente voltou para casa com um triunfo de 2 a 0.
O Real Noroeste garantiu a vitória nos minutos finais do primeiro tempo. Aos 41, o zagueiro David tentou dar um chutão para frente, mas Igor Santos conseguiu fazer o bloqueio. Na sobra, o camisa 10 entrou pegou a sobra e entrou para abrir o placar. Nos acréscimos, aos 47, o lateral Gerônimo recebeu de Waschington e finalizou fraco e rasteiro. Mesmo assim, o goleiro Felipe não achou a bola, que morreu no fundo das redes.
Com os resultados até o momento, o Real Noroeste chega aos quatro pontos e sobe para a segunda colocação. Já a Desportiva, que fazia a sua estreia, fica zerada na zona de rebaixamento.
O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No domingo, às 10h, a Desportiva Ferroviária faz o clássico contra o Vitória-ES, no Salvador Costa, em Bento Ferreira. Mais tarde, às 15h, o Real Noroeste recebe o Estrela do Norte, no José Olímpio da Rocha, em Águia Branca.

