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Campeonato Capixaba

No Sernamby, São Mateus vence o Rio Branco pelo Capixaba 2020

Caio faz o único gol da partida após uma falha do goleiro Alan Faria, no primeiro tempo

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 21:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 21:31
São Mateus x Rio Branco pelo Capixaba 2020 Crédito: Thiago Félix
Na fase boa ou ruim do São Mateus, sempre foi complicado vencer Pitbull do Norte jogando no Sernamby. E o time do técnico Vevé provou isso na noite deste sábado. Mesmo vindo de derrota na primeira rodada do Campeonato Capixaba 2020, o time fez valer a sua força em casa e, diante do Rio Branco, venceu por 1 a 0.
Em um jogo equilibrado do início ao fim, a definição seria em um detalhe. No fim do primeiro tempo, após uma cobrança de falta do meia Gabriel Silva, o goleiro Alan Faria falhou e o atacante Caio marcou o gol da vitória.
Com o triunfo, o São Mateus soma os seus três primeiros pontos e se junta a Rio Branco, Rio Branco VN e Atlético Itapemirim. Nos critérios de desempate deixam o Pitbull do Norte na quinta colocação, uma atrás do Brancão, o quarto.

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