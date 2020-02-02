No Sernamby, São Mateus vence o Rio Branco pelo Capixaba 2020

São Mateus x Rio Branco pelo Capixaba 2020 Crédito: Thiago Félix

Na fase boa ou ruim do São Mateus, sempre foi complicado vencer Pitbull do Norte jogando no Sernamby. E o time do técnico Vevé provou isso na noite deste sábado. Mesmo vindo de derrota na primeira rodada do Campeonato Capixaba 2020, o time fez valer a sua força em casa e, diante do Rio Branco, venceu por 1 a 0.

Em um jogo equilibrado do início ao fim, a definição seria em um detalhe. No fim do primeiro tempo, após uma cobrança de falta do meia Gabriel Silva, o goleiro Alan Faria falhou e o atacante Caio marcou o gol da vitória.

Com o triunfo, o São Mateus soma os seus três primeiros pontos e se junta a Rio Branco, Rio Branco VN e Atlético Itapemirim. Nos critérios de desempate deixam o Pitbull do Norte na quinta colocação, uma atrás do Brancão, o quarto.