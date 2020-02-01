Atlético supera o Linhares e vence a primeira no Capixaba 2020

Atlético Itapemirim x Linhares, Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Emanuel Afonso

No intenso calor de Cachoeiro de Itapemirim, Atlético de Itapemirim e Linhares entraram em campo para partida válida pela terceira rodada do Campeonato Capixaba 2020. O Galo da Vila garantiu seus primeiros três pontos, com a Vitória por 3 a 1 sobre a Coruja Azul.

Os gols do triunfo alvinegro foram marcados por Sorriso, Carlos Eduardo e Valdimar. Kleverson descontou para o clube do Norte do Estado.

Com o resultado, o Atlético soma três pontos e sobe para a terceira colocação. Já o Linhares, com duas derrotas em dois jogos, segue na lanterna do Estadual.

O Campeonato Capixaba 2020 prossegue no próximo final de semana com os jogos da terceira rodada da primeira fase. No domingo, às 15h, o Atlético de Itapemirim enfrentará o Rio Branco-VN, no Estádio Olímpio Perim, em Venda Nova. No sábado, também às 15h, o Linhares receberá o São Mateus, o local será definido nos próximos dias.

O jogo

Na primeira etapa de jogo o Linhares ficou com um a mesmo em campo. O jogador Matheus Eduardo parou o ataque do Galo e foi expulso. Na sequência, Sorriso abriu o placar na cobrança de falta realizada pela direita, a bola passou pela barreira e morreu na rede. Com 10 em campo, o Linhares chegou ao empate com gol de Kleverson, o Foguetinho. O jogador limpou a jogada pela direita e da entrada da pequena área chutou deixando tudo igual.