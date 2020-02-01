Campeonato Capixaba

Vitória derrota o Serra no Robertão e dispara na liderança do Capixaba

Meia Edinho abre o placar e dá um passe para o gol de Carlos Vitor no segundo triunfo consecutivo do Alvianil

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 19:36

Redação de A Gazeta

Serra x Vitória, Campeonato Capixaba 2020 Crédito: Vitor Nacchio/Vitória FC
Um dos líderes do elenco do Vitória, o meia Edinho é como o vinho, "quanto mais velho, melhor". E com 37 anos, o meia foi o grande protagonista do triunfo do Vitória-ES sobre o Serra, por 2 a 0, na partida deste sábado, no Robertão, em Serra Sede. E20 marcou um gol e deu uma assistência para Carlos Vitor definir o placar, que colocou o Alvianil na liderança isolada do Campeonato Capixaba 2020.
O show de Edinho começou logo aos sete minutos do 1º tempo, após vacilo do jovem volante Toró, do Serra. O jogador errou um passe na saída de bola e deu nos pés de Igor Pimentel. Este deu um passe por elevação para Edinho, que invadiu a área do Serra e tocou na saída de Walter. E no fim da partida, aos 46 do 2º tempo, Edinho se mostraria importante de novo para o Vitória ao tabelar com Carlos Vitor e deixar o companheiro em condições de fechar o placar com um passe no meio da zaga serrana.
A Águia Azul voa alto na liderança isolada da competição, com seis pontos ganhos (pode ser alcançada pelo Rio Branco-ES ainda neste sábado e pelo Rio Branco VN na segunda-feira). Já o Tricolor Serrano estacionou na 6ª posição, com apenas um ponto ganho.

Pelo Campeonato Capixaba 2020 o Vitória volta a campo no próximo domingo, quando recebe a visita da Desportiva Ferroviária, às 10h, no Salvador Costa. Mas antes, o Alvianil encara o CSA, na quinta-feira, às 20h30, pela 1ª fase da Copa do Brasil. O jogo acontece também no Ninho da Águia. Já o Serra faz um novo clássico na 3ª rodada, agora contra o Rio Branco-ES. O jogo está marcado para o próximo sábado, às 16h, no Kleber Andrade, em Cariacica.

