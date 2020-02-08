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Futebol carioca

Portuguesa e Vasco se despedem da Taça Guanabara sem chances de avançar

Quarta colocada do grupo A, a Portuguesa chegou a rodada final com seis pontos, quatro a menos que o Flamengo, na segunda colocação, que encerra a margem de classificação ao mata-mata
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2020 às 10:16

Publicado em 08 de Fevereiro de 2020 às 10:16

Cano marcou o gol da vitória do Vasco sobre Oriente Petrolero, na Sul-americana Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
Portuguesa-RJ e Vasco se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, às 16h deste domingo (9), já sem chances de seguirem para as semifinais.
Quarta colocada do grupo A, a Portuguesa chegou a rodada final com seis pontos, quatro a menos que o Flamengo, na segunda colocação, que encerra a margem de classificação ao mata-mata. O Vasco, que venceu apenas um jogo no estadual, soma quatro pontos, a oito do Fluminense, segundo do grupo B.
Sem maiores pretensões por enquanto, a Portuguesa busca a terceira vitória no estadual para ao menos melhor sua colocação na classificação geral, o que, eventualmente, poderá facilitar uma ida às semifinais do Carioca. O Vasco, por sua vez, não esconde ter como foco outras competições.
Na última quarta (5), a equipe cruzmaltina estreou na Copa Sul-Americana ao bater o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 1 a 0. Na próxima quarta (12), o time vai iniciar a disputa da Copa do Brasil, contra o Altos-PI, em Teresina, capital piauiense.
Para evitar desgaste, o técnico Abel Braga deve entrar com o time reserva contra a Portuguesa. Dessa forma, o Vasco terá Lucão; Cayo Tenório, Miranda, Ulisses e Alexandre Melo; Andrey, Juninho e Marcos Júnior; Tiago Reis, Ribamar e Vinícius.
Estádio: Bacaxá, em Saquarema (RJ)
Horário: 16h deste domingo
Árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

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