Programa Bolsa Atleta divulga a lista com 116 contemplados

Fera do vôlei de praia, Alison foi contemplado com a bolsa atleta na categoria Olímpico Crédito: Divulgação/FIVB

A Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) divulgou nesta sexta-feira (07) os nomes que serão contemplados pelo programa Bolsa Atleta deste ano. Das 130 bolsas que serão distribuídas pela secretaria, 116 já foram destinadas a atletas e paratletas, sendo 28 para aqueles que se inscreveram na categoria estudantil, 72 para a nacional, 14 internacional e duas olímpicas. A lista completa com os contemplados pode ser vista aqui , e será publicada na segunda-feira (10), no Diário Oficial do Estado.

Com o intuito de alcançar o número de benefícios previstos, a Sesport vai abrir um novo edital para preencher 13 vagas remanescentes da categoria estudantil. Já uma vaga entre os contemplados olímpicos está suspensa, pois uma atleta encontra-se sub judice. As inscrições para o edital complementar devem iniciar a partir do dia 21 de fevereiro, após a divulgação do resultado final desta primeira fase, que está prevista para ser finalizada no dia 20 de fevereiro.

Aqueles que não foram contemplados neste primeiro edital e desejarem entrar com recursos terão um prazo de três dias úteis, a contar da próxima segunda-feira (10). A documentação deve ser protocolada e entregue na sede da Sesport, localizada na Rua Coronel Schawb Filho, S/N, em Bento Ferreira, Vitória, no horário entre 9h e 17h.

Dentre os beneficiados, a modalidade com maior número de inscrições consideradas habilitadas foi o atletismo, com 12 esportistas, seguido por handebol e vôlei de praia, ambos com 10 contemplados. Foram considerados inabilitados 54 atletas devido à falta de documentação. Além desses, uma lista de espera conta com 29 nomes, para que, caso haja alguma desclassificação, sejam analisados para aprovação.

O secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu, comentou sobre a importância do benefício e sobre a abertura de um edital complementar. Para o Estado é crucial este incentivo ao esporte de alto rendimento, pois esse estímulo contribui para que nossos esportistas continuem treinando e se dedicando. Em 2020, estamos ampliando o número de vagas em relação ao ano anterior. E agora teremos este segundo edital, que é mais uma chance para que os atletas busquem seu benefício, afirmou Abreu.

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