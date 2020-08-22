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Futebol

Neymar chega à sua maior final com histórico favorável em decisões

Brasileiro do PSG ganhou 74% das disputas por título e marcou 0,63 gol por jogo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 09:59

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 09:59

Neymar
Neymar já é o maior artilheiro brasileiro da história do campeonato francês Crédito: DIvulgação/PSG
A partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que brigarão às 16h deste domingo (23) pelo título da Champions League, será a 24ª decisão da carreira de Neymar. No Estádio da Luz, em Lisboa, o atacante brasileiro tentará ampliar um retrospecto que lhe é amplamente favorável nesse tipo de disputa.
O atleta de 28 anos levantou o troféu em 17 das 23 finais (74%) em que atuou desde que se profissionalizou no Santos. Entre duelos derradeiros de ida e volta e aqueles que definiram o campeão em jogo único, como ocorrerá neste final de semana, ele balançou a rede 19 vezes em 30 confrontos, uma média de 0,63 gol por embate.
Alguns desses lances são emblemáticos. De pé direito, Neymar abriu o placar na vitória por 2 a 1 sobre o Peñarol que deu ao time alvinegro a Copa Libertadores de 2011. Em 2015, na própria Champions, fechou de pé esquerdo o triunfo por 3 a 1 do Barcelona sobre a Juventus e sacramentou sua primeira conquista continental na Europa.

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Computadas apenas competições internacionais, o paulista teve oito finais. Venceu seis delas (Libertadores 2011, Recopa Sul-Americana 2012, Copa das Confederações 2013, Champions League 2014/15, Mundial de Clubes 2015 e Olimpíada 2016) e perdeu duas (Mundial de Clubes 2011 e Olimpíada 2012).
A lista de triunfos tem ainda três taças regionais (Paulista 2010, 2011 e 2012) e oito nacionais (Copa do Brasil 2010, Supercopa da Espanha 2013, Copa do Rei 2014/15, 2015/16 e 2016/17, Supercopa da França 2018, Copa da França 2019/20 e Copa da Liga Francesa 2019/20). Houve dois fracassos no Paulista (2009 e 2013), um na Copa do Rei (2013/14) e um na Copa da França (2018/19).
A relação não inclui as disputas nacionais em pontos corridos. Neymar tem no currículo dois títulos do Campeonato Espanhol (2014/15 e 2015/16) e três do Campeonato Francês (2017/18, 2018/19 e 2019/20), mas não disputou finais para erguer esses troféus, em um já vasto currículo que espera aumentar neste domingo.
O duelo com o Bayern se apresenta como a maior decisão da carreira do atacante. Ele já atuou em um confronto derradeiro de Champions e teve participação importante, porém agora ele chega ao embate com o time alemão sem a sombra de Messi, como o protagonista de uma equipe que busca a maior glória de sua história.
Neymar está voando com a camisa do PSG e sua carreira pode mudar de patamar
Neymar está voando com a camisa do PSG e sua carreira pode mudar de patamar Crédito: PSG/Divulgação
O Paris Saint-Germain jamais conquistou o principal torneio de futebol do planeta. Se cumprir a missão que lhe foi dada quando se tornou o jogador mais caro da história, Neymar não vai apenas levar o clube francês a seu grande triunfo. Também se colocará em boa posição para ser eleito o melhor do mundo.
"Eu espero que ele ganhe o prêmio. Isso vai significar que nós vamos ter conquistado a Champions", afirmou Mbappé, 21, companheiro de ataque do brasileiro. "É muito agradável jogar com Neymar, um dos melhores do mundo. Se a gente ganhar o título, com certeza ele vai estar em condição de ganhar o prêmio."
Mesmo sem marcar nas vitórias sobre Atalanta e RB Leipzig que colocaram o PSG na final, o paulista teve papel fundamental na classificação. Agora, diante do Bayern, em um Estádio da Luz sem torcida devido à pandemia do novo coronavírus, ele vai pôr à prova um retrospecto de vitórias e gols importantes nos confrontos decisivos.

TODAS AS FINAIS DE NEYMAR

  • CAMPEONATO PAULISTA 2009 - vice-campeão
  • Santos 1 x 3 Corinthians
  • Corinthians 1 x 1 Santos

  • CAMPEONATO PAULISTA 2010 - campeão
  • Santo André 2 x 3 Santos
  • Santos 2 x 3 Santo André (2 gols)

  • COPA DO BRASIL 2010 - campeão
  • Santos 2 x 0 Vitória (1 gol)
  • Vitória 2 x 1 Santos
  • CAMPEONATO PAULISTA 2011 - campeão
  • Corinthians 0 x 0 Santos
  • Santos 2 x 1 Corinthians (1 gol)

  • COPA LIBERTADORES 2011 - campeão
  • Peñarol 0 x 0 Santos
  • Santos 2 x 1 Peñarol (1 gol)

  • MUNDIAL DE CLUBES 2011 - vice-campeão
  • Santos 0 x 4 Barcelona
  • CAMPEONATO PAULISTA 2012 - campeão
  • Guarani 0 x 3 Santos (2 gols)
  • Santos 4 x 2 Guarani (2 gols)

  • OLIMPÍADA 2012 - vice-campeão
  • Brasil 1 x 2 México

  • RECOPA SUL-AMERICANA 2012 - campeão
  • Universidad de Chile 0 x 0 Santos
  • Santos 2 x 0 Universidad de Chile (1 gol)
  • CAMPEONATO PAULISTA 2013 - vice-campeão
  • Corinthians 2 x 1 Santos
  • Santos 1 x 1 Corinthians

  • COPA DAS CONFEDERAÇÕES 2013 - campeão
  • Brasil 3 x 0 Espanha (1 gol)

  • SUPERCOPA DA ESPANHA 2013 - campeão
  • Atlético de Madrid 1 x 1 Barcelona (1 gol)
  • Barcelona 0 x 0 Atlético de Madrid
  • COPA DO REI 2013/14 - vice-campeão
  • Real Madrid 2 x 1 Barcelona

  • COPA DO REI 2014/15 - campeão
  • Athletic Bilbao 1 x 3 Barcelona (1 gol)

  • LIGA DOS CAMPEÕES 2014/15 - campeão
  • Juventus 1 x 3 Barcelona (1 gol)
  • MUNDIAL DE CLUBES 2015 - campeão
  • River Plate 0 x 3 Barcelona

  • COPA DO REI 2015/16 - campeão
  • Barcelona 2 x 0 Sevilla (1 gol)

  • OLIMPÍADA 2016 - campeão
  • Brasil (5) 1 x 1 (4) Alemanha (1 gol)
  • COPA DO REI 2016/17 - campeão
  • Barcelona 3 x 1 Alavés (1 gol)

  • SUPERCOPA DA FRANÇA 2018 - campeão
  • Paris Saint-Germain 4 x 0 Monaco

  • COPA DA FRANÇA 2018/19 - vice-campeão
  • Rennes (6) 2 x 2 (5) Paris Saint-Germain (1 gol)
  • COPA DA FRANÇA 2019/20 - campeão
  • Paris Saint-Germain 1 x 0 Saint-Étienne (1 gol)

  • COPA DA LIGA FRANCESA 2019/20 - campeão
  • Paris Saint-Germain (6) 0 x 0 (5) Lyon

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