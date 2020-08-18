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Thiago Silva celebra vaga na final, projeta último jogo pelo PSG, e diz que Neymar está pronto para ser melhor do mundo

Brasileiro falou com a imprensa após a partida contra o RB Leipzig e afirmou que o objetivo do PSG sempre foi conquistar a Liga dos Campeões da Europa...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 18:56

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 18:56

Crédito: DAVID RAMOS / POOL / AFP
O zagueiro Thiago Silva comemorou a vaga na final da Liga dos Campeões após o jogo contra o RB Leipzig. Na saída do gramado, o capitão parisiense disse que o objetivo do clube, desde sua chegada, era a conquista da maior competição de clubes do mundo.
- Sentimento de muita alegria, de muita felicidade. A gente vinha correndo atrás desde minha chegada aqui em 2012. Todo ano tinha um contratempo. Esse ano a gente veio com uma mentalidade diferente. Os meninos que chegaram para completar o grupo vieram com uma mentalidade positiva. A partir do momento que as coisas funcionam dentro de campo não tem como dar errado.
A final da Liga dos Campeões será a última partida de Thiago Silva vestindo a camisa do PSG. O jogador comentou que estava apreensivo por não saber quando seria a partida derradeira, pois não sabia se o PSG avançaria na Champions.
- É difícil. Eu também não sabia se seria o último contra a Atalanta, se seria hoje, mas agora eu sei que a final será o último. Estes últimos oitos anos que passei aqui foram de muita batalha, de muita cobrança. Espero que o último jogo sempre como quis fazer.
Após a final da Liga dos Campeões, Thiago Silva ficará livre no mercado e poderá assinar com qualquer clube. O contrato do defensor com o PSG termina no fim do mês e o jogador não irá renovar. Segundo Thiago, porém, seu futuro ainda não foi definido.
- Não tenho contrato assinado com nenhum outro clube, me dediquei ao PSG nesses dois últimos meses. O futuro a Deus pertence e depois eu vou decidir.
O brasileiro também disse que Neymar está pronto para receber o prêmio de melhor jogador do mundo. Para o jogador, o camisa 10 está focado e sua horá chegará.
- Ganhando ou não ganhando eu acredito que ele tem potencial para ganhar a Bola de Ouro. Ele está muito motivado, desde a volta da pandemia. Até mesmo durante a pandemia. Estive com ele em Mangaratiba e ele está focado. Mas eu sei que a hora dele vai chegar. Ele está preparado. Fez grandes partidas nessa Champions.

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