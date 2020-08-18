Thiago Silva celebra vaga na final, projeta último jogo pelo PSG, e diz que Neymar está pronto para ser melhor do mundo

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O zagueiro Thiago Silva comemorou a vaga na final da Liga dos Campeões após o jogo contra o RB Leipzig. Na saída do gramado, o capitão parisiense disse que o objetivo do clube, desde sua chegada, era a conquista da maior competição de clubes do mundo.

- Sentimento de muita alegria, de muita felicidade. A gente vinha correndo atrás desde minha chegada aqui em 2012. Todo ano tinha um contratempo. Esse ano a gente veio com uma mentalidade diferente. Os meninos que chegaram para completar o grupo vieram com uma mentalidade positiva. A partir do momento que as coisas funcionam dentro de campo não tem como dar errado.

A final da Liga dos Campeões será a última partida de Thiago Silva vestindo a camisa do PSG. O jogador comentou que estava apreensivo por não saber quando seria a partida derradeira, pois não sabia se o PSG avançaria na Champions.

- É difícil. Eu também não sabia se seria o último contra a Atalanta, se seria hoje, mas agora eu sei que a final será o último. Estes últimos oitos anos que passei aqui foram de muita batalha, de muita cobrança. Espero que o último jogo sempre como quis fazer.

Após a final da Liga dos Campeões, Thiago Silva ficará livre no mercado e poderá assinar com qualquer clube. O contrato do defensor com o PSG termina no fim do mês e o jogador não irá renovar. Segundo Thiago, porém, seu futuro ainda não foi definido.

- Não tenho contrato assinado com nenhum outro clube, me dediquei ao PSG nesses dois últimos meses. O futuro a Deus pertence e depois eu vou decidir.

O brasileiro também disse que Neymar está pronto para receber o prêmio de melhor jogador do mundo. Para o jogador, o camisa 10 está focado e sua horá chegará.