Marinho chega e se emociona ao ser apresentado no Flamengo

Marinho foi oficialmente apresentado ao Flamengo nesta sexta-feira (28) Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Nesta sexta-feira, o Flamengo oficializou a contratação de Marinho, o primeiro reforço da Era Paulo Sousa e do clube para o ano, com contrato até dezembro de 2023. O Rubro-Negro e o Santos, agora ex-time do atacante, avançaram na negociação para que o atacante pudesse desembarcar no Rio de Janeiro já na última quinta-feira.

"É, pai, agora chegou a hora de realizar o teu sonho, e o meu também", diz Marinho, o novo camisa 31, em um vídeo postado pelo Flamengo.

Marinho, inclusive, já teve o primeiro contato com Paulo Sousa, nesta sexta, e chega para uma posição que se tornou carente na Gávea nas últimas semanas: a de ponta. No dia 12, Kenedy deixou o Flamengo após o Chelsea, da Inglaterra, pedir o retorno imediato do meia-atacante. Além dele, o clube da Gávea acertou a venda de Michael ao Al Hilal, da Arábia Saudita, nesta quinta.

Amor ao Manto. Realização de sonhos. É, seu José... chegou a hora! #MarinhoNoMengão pic.twitter.com/LvROQaVJJm — Flamengo (@Flamengo) January 28, 2022

Vale destacar que Marinho tinha o desejo de defender o Flamengo, o que pesou na negociação. O atacante, inclusive, abrirá mão de uma divida que o clube da Vila Belmiro tem com ele. Pelo jogador, o Rubro-Negro desembolsou R$ 7 milhões.