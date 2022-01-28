Flamengo e Fluminense optam por Volta Redonda e clássico não virá para o ES

Durou pouco a expectativa dos torcedores de Flamengo e Fluminense verem o clássico entre as equipes no Espírito Santo. Após o estádio Kleber Andrade, em Cariacica, ser cogitado para sediar o Fla-Flu no dia 6 de fevereiro (domingo), pela 4ª rodada da Taça Guanabara, os clubes decidiram realizar o confronto em Volta Redonda (RJ).
Diante da limitação do público em 50% devido à portaria da Secretaria de Estado da Saúde por conta da pandemia, cerca de 11 mil ingressos poderiam ser vendidos para o clássico (a carga máxima é de 22 mil presentes).
Nestas condições e com pouco tempo hábil para organizar a partida por aqui, ficaria inviável financeiramente trazer o jogo para o Espírito Santo - o confronto ocorreria em Brasília, mas o impedimento total de torcida em estádios na Capital Federal, fez com que as diretorias procurassem outra praça. A confirmação de Volta Redonda já consta na tabela da Ferj.
Consultada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Estado de Esportes, disse, em nota, que não chegou a existir consulta oficial para a reserva do Kleber Andrade para a data em questão. Já o embate entre Fluminense x Botafogo segue em aberto, com possibilidades de vir para o ES. o local da partida na tabela da Federação Carioca consta como "a definir".