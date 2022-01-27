Kleber Andrade é avaliado para o Fla-Flu da Taça Guanabara

Capixabas que torcem para Flamengo e Fluminense podem voltar a ver seus times em breve no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira e Nelson Perez/Fluminense F.C

Após ser encaminhado para Brasília, o primeiro Fla-Flu da temporada, válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do campeonato Carioca, pode vir parar no Espírito Santo. Conforme noticiado pelo GE, a impossibilidade de receber público no Distrito Federal motivou a mudança.

Neste cenário, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, que também é cotado para receber o clássico entre Fluminense e Botafogo , é um dos cotados para o confronto com data marcada já para o dia 6 de fevereiro (domingo) - o Maracanã passa por reforma no gramado, por isso Flamengo e Fluminense mandam os jogos em outras praças.

O Kleber Andrade pode receber dois jogos do Carioca em meio à disputa do Capixabão Crédito: Ricardo Medeiros

Por ser também utilizado pelos times capixabas, a vinda do clássico vizinho ao ES poderia gerar conflito no Capixabão, mas, pela tabela da competição, o maior estádio do Estado não tem partidas marcada para a data.

De acordo com a portaria de uso do próprio estádio, os organizadores da partida precisam comprovar o pagamento integral da reserva do Kleber Andrade em até 72 horas (3 dias) antes da data do evento. Para jogos oficiais, o valor da reserva é de R$ 21.342,81, segundo a Sesport.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, gestora do espaço, que informou, em nota, que não houve nenhum contato oficial por parte dos clubes para a realização da partida entre Flamengo e Fluminense no Estádio Kleber Andrade.

A capacidade atual do estádio é de 22 mil torcedores, mas seguindo uma portaria da S ecretaria de Estado da Saúde (Sesa) , todos os eventos esportivos devem respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade de ocupação em locais abertos - 11 mil no total.

A limitação do público máximo devido à pandemia do novo coronavírus, entretanto, é um dificultador aos organizadores do evento, visto que o mando de campo para a partida foi vendida. Além do Kleber Andrade, os estádios Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o próprio Nilton Santos (Rio), surgem como opções mais cristalinas.

TEM HISTÓRIA