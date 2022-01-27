Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Cariacica

Kleber Andrade é avaliado para o Fla-Flu da Taça Guanabara

Clássico do próximo dia 6 seria em Brasília, mas diante da impossibilidade de receber torcedores, o palco capixaba passou a ser cogitado para sediar a partida

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 15:18

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

27 jan 2022 às 15:18
Capixabas que torcem para Flamengo e Fluminense podem voltar a ver seus times em breve no Kleber Andrade
Capixabas que torcem para Flamengo e Fluminense podem voltar a ver seus times em breve no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira e Nelson Perez/Fluminense F.C
Após ser encaminhado para Brasília, o primeiro Fla-Flu da temporada, válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do campeonato Carioca, pode vir parar no Espírito Santo. Conforme noticiado pelo GE, a impossibilidade de receber público no Distrito Federal motivou a mudança.

Veja Também

Fluminense x Botafogo, pelo Carioca, pode acontecer no Kleber Andrade

Flamengo e Fluminense sondaram o Kleber Andrade para jogos do Carioca 2022

Neste cenário, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, que também é cotado para receber o clássico entre Fluminense e Botafogo, é um dos cotados para o confronto com data marcada já para o dia 6 de fevereiro (domingo) - o Maracanã passa por reforma no gramado, por isso Flamengo e Fluminense mandam os jogos em outras praças. 
Estádio Kleber Andrade
O Kleber Andrade pode receber dois jogos do Carioca em meio à disputa do Capixabão Crédito: Ricardo Medeiros
Por ser também utilizado pelos times capixabas, a vinda do clássico vizinho ao ES poderia gerar conflito no Capixabão, mas, pela tabela da competição, o maior estádio do Estado não tem partidas marcada para a data.
De acordo com a portaria de uso do próprio estádio, os organizadores da partida precisam comprovar o pagamento integral da reserva do Kleber Andrade em até 72 horas (3 dias) antes da data do evento. Para jogos oficiais, o valor da reserva é de R$ 21.342,81, segundo a Sesport.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, gestora do espaço, que informou, em nota, que não houve nenhum contato oficial por parte dos clubes para a realização da partida entre Flamengo e Fluminense no Estádio Kleber Andrade.
A capacidade atual do estádio é de 22 mil torcedores, mas seguindo uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), todos os eventos esportivos devem respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade de ocupação em locais abertos - 11 mil no total. 
A limitação do público máximo devido à pandemia do novo coronavírus, entretanto, é um dificultador aos organizadores do evento, visto que o mando de campo para a partida foi vendida. Além do Kleber Andrade, os estádios Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o próprio Nilton Santos (Rio), surgem como opções mais cristalinas. 

TEM HISTÓRIA

Os dois rivais já se enfrentaram pelo Campeonato Carioca jogando no Kleber Andrade. Pela fase de grupos da Taça Rio de 2017, Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1, com gols de Wendel (Flu) e Arão (Fla).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estádio Kleber Andrade flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados