Kleber Andrade é avaliado para o Fla-Flu da Taça Guanabara

Após ser encaminhado para Brasília, o primeiro Fla-Flu da temporada, válido pela 4ª rodada da Taça Guanabara - o primeiro turno do campeonato Carioca, pode vir parar no Espírito Santo. Conforme noticiado pelo GE, a impossibilidade de receber público no Distrito Federal motivou a mudança.
Neste cenário, o Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, que também é cotado para receber o clássico entre Fluminense e Botafogo, é um dos cotados para o confronto com data marcada já para o dia 6 de fevereiro (domingo) - o Maracanã passa por reforma no gramado, por isso Flamengo e Fluminense mandam os jogos em outras praças.
Por ser também utilizado pelos times capixabas, a vinda do clássico vizinho ao ES poderia gerar conflito no Capixabão, mas, pela tabela da competição, o maior estádio do Estado não tem partidas marcada para a data.
De acordo com a portaria de uso do próprio estádio, os organizadores da partida precisam comprovar o pagamento integral da reserva do Kleber Andrade em até 72 horas (3 dias) antes da data do evento. Para jogos oficiais, o valor da reserva é de R$ 21.342,81, segundo a Sesport.
A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer, gestora do espaço, que informou, em nota, que não houve nenhum contato oficial por parte dos clubes para a realização da partida entre Flamengo e Fluminense no Estádio Kleber Andrade.
A capacidade atual do estádio é de 22 mil torcedores, mas seguindo uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), todos os eventos esportivos devem respeitar o limite de no máximo 50% da capacidade de ocupação em locais abertos - 11 mil no total.
A limitação do público máximo devido à pandemia do novo coronavírus, entretanto, é um dificultador aos organizadores do evento, visto que o mando de campo para a partida foi vendida. Além do Kleber Andrade, os estádios Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e o próprio Nilton Santos (Rio), surgem como opções mais cristalinas.
TEM HISTÓRIA
Os dois rivais já se enfrentaram pelo Campeonato Carioca jogando no Kleber Andrade. Pela fase de grupos da Taça Rio de 2017, Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1, com gols de Wendel (Flu) e Arão (Fla).