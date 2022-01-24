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Futebol

Fluminense x Botafogo, pelo Carioca, pode acontecer no Kleber Andrade

Na tabela do Estadual, a partida da 5ª rodada da Taça Guanabara está marcada para o dia 9 de fevereiro, mas ainda sem local definido
Sidney Magno

Sidney Magno

Publicado em 

24 jan 2022 às 15:09

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 15:09

Estádio Kleber Andrade
Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros
Quase seis anos após se enfrentarem no Kleber Andrade, Fluminense e Botafogo estão perto de fazer mais um clássico no Espírito Santo. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Esportes e Lazer do ES, responsável pela administração do Klebão, confirmou que o Tricolor Carioca fez uma consulta para poder mandar um jogo no estádio, no dia 9 de fevereiro.
Na tabela do Campeonato Carioca 2022, a partida contra o Bota, pela quinta rodada da Taça Guanabara, está marcada essa mesma data, mas sem local definido. Por meio de nota, a Sesport confirma o contato do Tricolor, mas afirma que o pedido pelo aluguel do estádio não foi oficializado.
"A Sesport, responsável pelo Estádio Kleber Andrade, confirma que foi procurada pelo Fluminense com relação à possibilidade do jogo contra o Botafogo ser no estádio, mas o clube ainda não oficializou o pedido".
A opção do Fluminense jogar no Kleber Andrade se deu em decorrência da troca do gramado do Maracanã, que teve início em dezembro do ano passado e deve se estender por pelo menos três meses. Para jogador no estádio capixaba, o Flu terá que pagar R$ 24.551,25 pelo aluguel.
Em 2016, Flu e Bota disputaram um jogo do Carioca, no estádio Kleber Andrade. Na ocasião, o Alvinegro venceu o Tricolor, por 2 a 0, com gols de Ribamar e Gegê.

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