Fluminense x Botafogo, pelo Carioca, pode acontecer no Kleber Andrade

Estádio Kleber Andrade Crédito: Ricardo Medeiros

Quase seis anos após se enfrentarem no Kleber Andrade, Fluminense e Botafogo estão perto de fazer mais um clássico no Espírito Santo. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Esportes e Lazer do ES, responsável pela administração do Klebão, confirmou que o Tricolor Carioca fez uma consulta para poder mandar um jogo no estádio, no dia 9 de fevereiro.

Na tabela do Campeonato Carioca 2022, a partida contra o Bota, pela quinta rodada da Taça Guanabara, está marcada essa mesma data, mas sem local definido. Por meio de nota, a Sesport confirma o contato do Tricolor, mas afirma que o pedido pelo aluguel do estádio não foi oficializado.

"A Sesport, responsável pelo Estádio Kleber Andrade, confirma que foi procurada pelo Fluminense com relação à possibilidade do jogo contra o Botafogo ser no estádio, mas o clube ainda não oficializou o pedido".

A opção do Fluminense jogar no Kleber Andrade se deu em decorrência da troca do gramado do Maracanã, que teve início em dezembro do ano passado e deve se estender por pelo menos três meses. Para jogador no estádio capixaba, o Flu terá que pagar R$ 24.551,25 pelo aluguel.