Flamengo e Fluminense sondaram o Kleber Andrade para jogos do Carioca 2022

Capixabas que torcem para Flamengo e Fluminense podem voltar a ver seus times em breve no Kleber Andrade Crédito: Fernando Madeira e Nelson Perez/Fluminense F.C

Informação confirmada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) com exclusividade à coluna. Kleber Andrade está no radar dos times do Rio de Janeiro para receber jogos do Campeonato Carioca 2022. O estádio interessa principalmente a Flamengo e Fluminense, que já sondaram a possibilidade de trazer algumas partidas para a praça esportiva que fica em Cariacica

Como o gramado do Maracanã passa por um processo de revitalização e o estádio só deve estar disponível para receber jogos a partir de março, Flamengo e Fluminense veem com bons olhos a oportunidade de levar algumas partidas para fora do Rio de Janeiro, e o Kleber Andrade, que já sediou vários jogos das duas equipes, é uma das opções.

O Fluminense já externou parte de seu planejamento de levar pelo menos dois jogos para fora do Rio de Janeiro. "Nós estamos tentando viabilizar no mínimo dois jogos em praças distantes do Rio de Janeiro para que o nosso torcedor de fora possa ver o time de perto. A tendência é que seja em Brasília e no Espírito Santo, em Cariacica, onde seria o jogo anterior ao clássico contra o Flamengo", afirmou o presidente Mário Bittencourt em live na TV Flu, canal oficial do clube no Youtube.

De acordo com o depoimento do mandatário tricolor, a partida que pode acontecer no Kleber Andrade é o duelo contra o Audax, válido pela terceira rodada do Carioca, previsto para o dia 2 ou 3 de fevereiro. O confronto entre Fluminense e Portuguesa, válido pela sexta rodada, que acontece entre os dias 12 e 13 de fevereiro ainda não tem local definido, e o Klebão não está descartado.

Já para receber os jogos do Flamengo, as negociações são mais complicadas. Mesmo com o interesse do clube rubro-negro em vir ao Estado, a concorrência é acentuada com estádios que oferecem maior capacidade de público, como o Mané Garrincha (72.788), em Brasília, e a Arena Amazônia (44.300), em Manaus, e consequentemente oferecem melhor retorno financeiro.

LIMITE DE PÚBLICO EM 50% DA CAPACIDADE DO KLEBER ANDRADE É UM ENTRAVE NAS NEGOCIAÇÕES

Hoje, cidades em risco baixo, como é o caso de Cariacica, podem sediar eventos com até 50% da capacidade dos locais . Sendo assim, no momento o Klebão pode receber 10.926 torcedores, o que leva o estádio a se tornar desinteressante para o Flamengo. Entretanto, há conversas iniciais com o objetivo de liberar a capacidade total da praça esportiva para ela poder entrar definitivamente na disputa para trazer jogos do time rubro-negro.