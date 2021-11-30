Flamengo foi muita areia para o caminhão de Renato Gaúcho

Renato Gaúcho deixa o Flamengo sem deixar saudades Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O melhor início de um treinador na história do Flamengo, seguidas goleadas, Michael recuperando o bom futebol, a áurea de boleiro que leva ao relacionamento perfeito com os jogadores, o carinho e a simpatia da torcida. Parecia o casamento perfeito, mas depois de pouco mais de quatro meses, Renato Gaúcho sai do clube pela porta dos fundos e sem deixar saudades.

No início da tarde desta segunda-feira (29), o Flamengo anunciou o desligamento do técnico Renato Gaúcho. A derrota na final da Libertadores para o Palmeiras, no último sábado (27), foi apenas a gota d’água de um trabalho que foi do céu ao inferno em pouco tempo. O golpe fatal, aplicado pelo Alviverde apenas comprovou que o falastrão treinador não tinha preparo o suficiente para o cargo que ocupava.

Renato tem um estilo único: agregador, paizão, bom de papo e bom de vestiário. Mas no futebol de alto nível não há lugar para essas características se elas não estiverem aliadas à estratégia, esquema tático, soluções criativas e eficientes. O Flamengo se mostrou muita areia para o caminhão do treinador.

Escolhido para ser o substituto de Rogério Ceni, Renato Gaúcho tinha o objetivo de lutar por três títulos, e perdeu todos. Em todas as ocasiões que foi desafiado não teve capacidade para responder à altura. Os jogos importantes no mata-mata escancararam isso. Seu time foi engolido taticamente pelo Athletico-PR na Copa do Brasil e sucumbiu para o organizado e lutador Palmeiras na Libertadores.

Os números de Renato Gaúcho nem são ruins. O treinador comandou o Rubro-Negro em 38 jogos, com 25 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, um aproveitamento de 72,8%. Porém, posso dizer que o Flamengo foi bem apesar de seu técnico. O elenco é tão qualificado que conseguiu se manter competitivo mesmo sem o direcionamento ideal. Mas tudo tem um limite. Quando precisou de algo mais do que talento e técnica, tal recurso faltou ao Flamengo. Deveria vir do banco de reservas, mas não veio.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após conversa entre as partes, o técnico Renato Gaúcho não comanda mais o time principal. #CRF — Flamengo (@Flamengo) November 29, 2021

Qualquer técnico que assuma o comando do Flamengo vai viver sob a onipresente sombra de Jorge Jesus e seu time encantador de 2019. O desempenho da época não se repetiu, mas foi a primeira vez que o time competiu de forma tão desorganizada. E faltou humildade a Renato para assumir isso. Na frente das câmeras apenas respostas vazias e responsabilidades repassadas a arbitragem, convocações da Seleção e nunca ao seu próprio trabalho.