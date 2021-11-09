Flamengo retrocede sob o comando de Renato Gaúcho

Gabigol deu assistências e esteve envolvidos nos lances polêmicos da partida Crédito: Dinho Zanotto/AGIF

A partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão teve sua dose de polêmica. O Flamengo foi claramente prejudicado por duas vezes. Gabigol sofreu um pênalti que foi ignorado e teve um impedimento mal marcado, lance em que saiu na cara do gol e já tinha se livrado do goleiro. Entretanto, nada disso justifica o pobre futebol apresentado pela equipe de Renato Gaúcho. Nem mesmo os desfalques de Arascaeta, Andreas Pereira, Isla e Felipe Luis podem ser os culpados, até porque esta não foi a primeira vez que o Rubro-Negro teve uma atuação abaixo da média nesta temporada.

O time rubro-negro atua com bom desempenho há duas temporadas e se preparou e investiu ainda mais para esta. Então não há desculpas para não vencer o lanterna do Brasileiro em um ano que a equipe ainda tenha alguma esperança de título. Mesmo assim, a diretoria do Fla e o treinador Renato Gaúcho insistem em se apoiar em muletas para justificar a queda de rendimento nos últimos jogos.

É óbvio que o Flamengo sofreu com a ausência de jogadores nas datas de jogos oficiais da Seleção Brasileira, sofre com alto número de lesões, com o calendário apertado e pouca quantidade de treinos. Problemas que não são exclusivos do Rubro-Negro, talvez com um peso maior quando comparado aos principais adversários (Atlético-MG e Palmeiras), e que não são novidades para nenhum dirigente.

Entretanto, é impossível não perceber que o time é mal treinado, acumula falhas defensivas graves, tem dificuldades contra equipes que atuam mais fechadas e que principalmente falta criatividade de Renato Gaúcho quando precisa solucionar um problema. Limita-se a povoar a equipe de atacantes, sem ao menos deixar um jogador de criação em campo. É transparente a falta de ideias do treinador quando pressionado.