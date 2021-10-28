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Futebol Pobre

Flamengo foi engolido pelo Furacão e vive seu pior momento na temporada

Tática do Athletico-PR limitou o ataque do Fla e foi perfeita para liquidar o jogo nos contragolpes. Estratégia que deve ser utilizada pelo Palmeiras na final da Libertadores

Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 02:17

Públicado em 

28 out 2021 às 02:17
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Flamengo foi engolido pelo Athletico-PR no Maracanã
Flamengo se mostrou sem comando e sem criatividade diante do Athletico-PR Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
Sem comando e sem criatividade, o Flamengo foi superado diante de sua torcida, em pleno Maracanã, pelo Athletico-PR e deu adeus ao sonho de conquistar a Copa do Brasil. Mas não foi qualquer derrota, foi um contundente 3 a 0 para não deixar dúvidas de quem foi melhor no confronto válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (27).
Favorito no duelo, o Flamengo sucumbiu ao esquema tático montado pelo técnico Alberto Valentim, que com um elenco sem craques, mas muito aplicado, conseguiu travar o ataque do Rubro-Negro carioca e ser perfeito para liquidar o jogo nos contra-ataques. Uma velha tática de times que entram em jogos decisivos sem favoritismo, porém foi suficiente para triunfar sobre um Renato Gaúcho que parecia sem ideias de como armar sua equipe.

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Em uma discussão que gira em torno de “por que o Flamengo perdeu?”, primeiro é preciso compreender que foi o “Athletico-PR que ganhou”, e com méritos. O Furacão tem um time organizado e vai disputar duas finais no fim desta temporada: Sul-Americana e Copa do Brasil. Logo, tem que ser respeitado.
Dito isto, podemos voltar ao Flamengo e tentar entender por que um time que possui tanto potencial vive seu pior momento na temporada e mostra que desaprendeu a se portar diante de adversários que se fecham na defesa e tentam explorar os contragolpes. O que é no mínimo surpreendente já que a maioria dos rivais rubro-negros adotam essa postura, e até pouco tempo isso não era um problema. 
O Flamengo atuou sem Arrascaeta e David Luiz e isso tem um preço. Mas os demais jogadores do elenco podem entregar muito mais do que apresentaram no Maracanã. Se não entregam, o problema é de comando. E Renato Gaúcho aparenta ser motivador e cativante com os jogadores, mas um treinador sem estratégia e que não sabe como responder a desafios que nem são tão elaborados assim.
O Rubro-Negro vem em uma sequência de quatro jogos bem ruins. Empatou com Cuiabá e perdeu para o Fluminense no Brasileirão; empatou e perdeu para o Athletico-PR pela Copa do Brasil. O ponto em comum nesses jogos? Times que ofereceram a bola para o Flamengo, foram aplicados taticamente e pouco sofreram. Renato simplesmente não consegue reagir a isso. O que caracteriza um desempenho muito ruim para quem tem um dos melhores elencos do país sob seu comando. 
Mesmo em meio a esse péssimo momento, o Rubro-Negro pode salvar a temporada com o título da Libertadores. Afinal, a Copa do Brasil já foi para o espaço e o Brasileirão também é só questão de tempo. Mas na decisão da competição continental, o Flamengo vai se deparar novamente com esse desafio. O Palmeiras de Abel Ferreira não terá nenhuma vergonha de jogar por uma bola, de se defender primeiro para depois apostar na velocidade de Dudu, Rony e no poder de decisão de Luiz Adriano. Renato tem um mês para aprender a lidar com isso se quiser levantar ao menos esta taça ao fim do ano.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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