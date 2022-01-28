Contando com reforços, Fluminense estreia com derrota no Carioca

William Bigode teve atuação discreta na estreia dele pelo Tricolor Crédito: Lucas Mercon/Fluminense

O Fluminense ficou muito mais tempo com a bola no pé e rondou, mas foi mal e perdeu para o Bangu por 1 a 0, na estreia do Campeonato Carioca, nesta quinta-feira. Com diversos reforços fazendo sua primeira partida, o Tricolor freou as expectativas do torcedor ao apresentar pouco repertório ofensivo e espaços na defesa. O gol dos visitantes no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, foi Roberto Baggio.

Com o resultado, o Flu fica entre as equipes que ainda não conquistaram pontos, enquanto o Bangu conquista os primeiros três e se junta a Vasco, Flamengo e Madureira, o próximo adversário do Tricolor. O time de Abel Braga volta a entrar em campo no domingo, às 18h, em Volta Redonda. O Bangu visita o Botafogo no mesmo dia, às 16h.

O primeiro time de Abel Braga na quarta passagem pelo Fluminense teve três zagueiros, cinco no meio e Willian Bigode ao lado de Fred no comando do ataque. O que se viu na prática foi um Tricolor que começou fazendo pressão alta no Bangu, mas apresentou pouco repertório para finalizar. Atrás, uma avenida de espaços para o adversário crescer e se aproveitar. O time foi lento nas transições e fez um primeiro tempo para quebrar totalmente a expectativa alta do torcedor.

PRESSÃO E... GOL DO BANGU

O Flu, como previsto, começou o jogo indo para cima e com mais posse de bola, tentando ameaçar o adversário. Fazendo uma pressão alta, o Tricolor tentava sufocar o Bangu. No entanto, foram os adversários quem aproveitaram melhor os espaços. Após erro na saída de bola com Felipe Melo, os visitantes recuperaram a bola, armaram o contra-ataque rápido e Baggio apareceu sozinho após cruzamento para colocar no gol.

Abel Braga reestreou com derrota pelo Fluminense Crédito: Lucas Mercon/Fluminense

O Flu até melhorou no segundo tempo, após a entrada de Luiz Henrique na vaga de Felipe Melo. Em um novo esquema, o Tricolor tentou ser mais perigoso, especialmente com chutes de Nathan, mas não teve muito sucesso. Martinelli, que entrou na vaga do novo meia, também chutou, mas para fora. O Bangu ia fazendo cera e tentando matar o tempo como podia, enquanto o Fluminense tentava se encontrar no ataque.

Nem precisou de muito tempo para o torcedor ter um gostinho de Germán Cano e Fred atuando juntos. Já aos 38 minutos, Abel Braga precisou acionar o centroavante no banco para a pressão final do Fluminense e sacou Willian Bigode. O camisa 9 apareceu pouco durante o segundo tempo, mas teve duas boas chances que passaram perto do gol.

NÃO DEU