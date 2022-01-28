Suárez marca, Uruguai vence Paraguai e dá passo importante rumo à Copa do Mundo do Qatar

O Uruguai deu um importante passo rumo à Copa do Mundo do Qatar de 2022. Nesta quinta-feira, a equipe de Diego Alonso, que estreou no comando, venceu o Paraguai por 1 a 0, com gol de Luis Suárez. Em Assunção, os uruguaios chegaram a 19 pontos, na quarta colocação, e colocaram pressão em Colômbia e Peru, que vem logo abaixo, com 17. Os paraguaios estão na penúltima posição das Eliminatórias, com apenas 13 pontos.+ Lyon decide rescindir contrato com zagueiro brasileiro

A primeira chegada de mais perigo foi da equipe paraguaia, aos oito minutos. Arzamendía cruzou pela esquerda e González cabeceou pelo lado. Aos 14', foi a vez do Uruguai assustar, com cabeçada de Godín após escanteio de Valverde. Um minuto depois, Suárez acertou o travessão em finalização no travessão. O atacante assustou novamente aos 23', em arremate que parou em cima de Silva.

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Logo no início da segunda etapa, o Uruguai abriu o placar com Suárez, aos quatro minutos. O centroavante recebeu lançamento de Godín, invadiu a área e chutou no cano para abrir o placar. Aos 25', Olivera quase marcou o segundo, mas a finalização saiu por cima do gol. Nos minutos finais, o zagueiro Gustavo Gómez ainda recebeu vermelho e a partida se encerrou com vitória uruguaia.

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