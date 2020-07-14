Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Treinador

Jorge Jesus chega a acordo e fecha com o Benfica, diz canal português

Jesus viajará para Lisboa no sábado para assinar o contrato, cuja duração não foi divulgada pelo Sport TV, principal canal de esportes de Portugal. O treinador já comandou o Benfica, entre 2009 e 2015

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 19:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 19:49
Jorge Jesus, técnico do Flamengo
Jorge Jesus, técnico do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A finalíssima do Campeonato Carioca deve ser o jogo de despedida do técnico Jorge Jesus no Flamengo, segundo o canal português Sport TV. O treinador teria chegado a um acordo com o Benfica nas últimas horas e selaria seu contrato com o tradicional clube europeu no próximo fim de semana.
De acordo com informações publicadas pela emissora nesta terça-feira, Jesus viajará para Lisboa no sábado para assinar o contrato, cuja duração não foi divulgada pelo Sport TV, principal canal de esportes de Portugal. O treinador já comandou o Benfica, entre 2009 e 2015.
O clube português também estaria interessado em dois jogadores do elenco do Fla: o volante Gerson e o atacante Bruno Henrique. Segundo a emissora, o Benfica estaria disposto a desembolsar cerca de R$ 180 milhões pelos dois atletas. Nem o Flamengo, nem o treinador e nem o Benfica se manifestaram sobre as informações divulgadas pelo canal.
Nos últimos dias, os rumores sobre o futuro de Jorge Jesus só aumentaram. Em busca de um treinador, o Benfica anunciou semana passada que efetivou o auxiliar Nélson Veríssimo até o final da atual temporada europeia, que foi retomada há cerca de um mês em Portugal em meio à pandemia do novo coronavírus.
Veríssimo substitui temporariamente Bruno Lage, demitido na semana anterior, após resultados ruins da equipe que permitiram ao rival Porto abrir vantagem na liderança do Campeonato Português. O auxiliar vai cumprir mandato tampão à frente da equipe enquanto a diretoria busca um novo treinador.
Diante destas especulações, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense às 21 horas desta quarta-feira, no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Como venceu o jogo de ida por 2 a 1, no domingo, tem a vantagem de jogar por um empate.

Veja Também

Após trabalho físico, Luan Silva volta a treinar com elenco do Palmeiras

Com atividade tática e de finalização, confira como foi o treino do Santos nesta terça-feira

Zagueiro comemora boa fase pelo Novorizontino e a volta ao 'normal'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar
Imagem de destaque
Nativos acanhados: 5 signos mais tímidos do zodíaco
Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados