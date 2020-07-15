Zagueiro comemora boa fase pelo Novorizontino e a volta ao 'normal'

Titular do Novorizontino nesta atual temporada e capitão da equipe, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Goiás, Sport e Figueirense, destacou o ótimo primeiro semestre que o Tigrão teve em 2020. Segundo o defensor, que atuou no futebol do Qatar há alguns anos, o clube se preparou muito para isso.
- O clube fez um grande primeiro semestre e isso é consequência de uma ótima preparação que tivemos desde o início no ano. Todos se dedicaram ao máximo para honrar a camisa do clube. A diretoria também ajudou muito na organização e dando a todos os jogadores o suporte que precisávamos.
Segundo Aguiar, seu momento no clube tem sido muito especial.
-Tomei uma decisão muito acertada em vestir a camisa do clube este ano. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo e espero que o segundo semestre seja tão especial quanto o primeiro - concluiu.