Zagueiro comemora boa fase pelo Novorizontino e a volta ao 'normal'

Crédito: Divulgação/Novorizontino

Titular do Novorizontino nesta atual temporada e capitão da equipe, o zagueiro Bruno Aguiar, ex-Santos, Goiás, Sport e Figueirense, destacou o ótimo primeiro semestre que o Tigrão teve em 2020. Segundo o defensor, que atuou no futebol do Qatar há alguns anos, o clube se preparou muito para isso.

- O clube fez um grande primeiro semestre e isso é consequência de uma ótima preparação que tivemos desde o início no ano. Todos se dedicaram ao máximo para honrar a camisa do clube. A diretoria também ajudou muito na organização e dando a todos os jogadores o suporte que precisávamos.

Segundo Aguiar, seu momento no clube tem sido muito especial.