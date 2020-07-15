Após trabalho físico, Luan Silva volta a treinar com elenco do Palmeiras

Crédito: Depois de passar por um período de transição física, Luan Silva treinou com elenco (Cesar Greco/Agência Palmeiras

A terça-feira foi de novidade na Academia de Futebol. Pela primeira vez em mais de quatro meses, Luan Silva treinou com o elenco. O atacante, que sofreu lesão na coxa esquerda em 7 de março, realizava trabalho de transição física desde a retomada dos trabalhos na Academia de Futebol, há duas semanas, e, agora, comemora a liberação para exercício com bola sem restrições.

- Voltar a treinar com bola e com os meus companheiros hoje foi muito importante para mim. Eu tive uma lesão no posterior da coxa e fui muito bem tratado por todos, tanto os profissionais da fisioterapia quando os da preparação física, desde a volta das atividades. Estou aqui para ajudar. Neste ano e no início do ano que vem, haverá muitas oportunidades e quero honrar a camisa do Palmeiras - declarou o jogador, inscrito nos torneios como camisa 9.Luan Silva lesionou a coxa esquerda após jogar os seus primeiros 42 minutos com a camisa do Palmeiras, no empate por 1 a 1 diante da Ferroviária, no Allianz Parque, pelo Paulista. Em 2019, o jogador chegou para completar o tratamento de uma cirurgia para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Já no Verdão, precisou passar por outro procedimento na região e, por isso, não conseguiu entrar em campo pelo clube no ano passado.

- Só tenho de agradecer o apoio da torcida. Na minha estreia, o apoio deles da arquibancada foi muito marcante para mim, nunca vou esquecer. E, desde a minha lesão, são muitas mensagens de carinho, me desejando força e confiança. Só tenho a agradecer e mandar um grande abraço a todos os palmeirenses - declarou Luan Silva, nesta terça-feira.

- Eu sou novo e tenho muito a aprender com os meus companheiros. Além de experientes, eles estão acostumados a participar de jogos grandes e, por isso, eu tenho de ouvir e absorver tudo ao máximo - completou o atacante.

Na semana em que teve a lesão na coxa esquerda, ao menos, Luan Silva estendeu seu vínculo com o Palmeiras. Ele estava emprestado pelo Vitória, inicialmente, até 31 de maio, mas o atacante de 20 anos, agora, ampliou o prazo para o final da atual temporada. O camisa 9 está inscrito tanto no Campeonato Paulista quanto na Libertadores e já disse ao LANCE! que a liberação de cinco substituições nos jogos aumentam suas chances de ficar.