Com atividade tática e de finalização, confira como foi o treino do Santos nesta terça-feira

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Com treinos táticos e de finalizações, o técnico Jesualdo Ferreira voltou a dividir o grupo do Santos no treinamento realizado na tarde desta terça-feira no CT Rei Pelé.

As atividades de chutes ao gol foram as primeiras a serem exploradas pelo treinador na volta dos treinos com bola, que completa uma semana amanhã, e voltaram a ser trabalhadas hoje.O time marcou 13 gols nas 12 partidas que disputou antes da paralisação das competições que disputa, por conta da pandemia do novo coronavírus, e tem média de 1,08 gol por jogo. Desses tentos, dez foram marcados no Campeonato Paulista, competição que retorna na próxima quarta-feira e onde o Peixe tem apenas o nono melhor poder ofensivo, ficando abaixo dos seus três arquirrivais: Palmeiras, São Paulo e Corinthians.

Na atividade tática, o elenco foi dividido em dois e repetiu o trabalho em campo reduzido, como aconteceu nesta segunda-feira, quando pela primeira vez desde o retorno dos trabalhos no Centro de Treinamentos santista todos os atletas disponíveis treinaram no mesmo campo.