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Com atividade tática e de finalização, confira como foi o treino do Santos nesta terça-feira

Grupo foi dividido em três para a realização dos trabalhos preparatórios ao retorno do Paulistão, no dia 22...
LanceNet

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Publicado em 

14 jul 2020 às 22:05

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 22:05

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Com treinos táticos e de finalizações, o técnico Jesualdo Ferreira voltou a dividir o grupo do Santos no treinamento realizado na tarde desta terça-feira no CT Rei Pelé.
As atividades de chutes ao gol foram as primeiras a serem exploradas pelo treinador na volta dos treinos com bola, que completa uma semana amanhã, e voltaram a ser trabalhadas hoje.O time marcou 13 gols nas 12 partidas que disputou antes da paralisação das competições que disputa, por conta da pandemia do novo coronavírus, e tem média de 1,08 gol por jogo. Desses tentos, dez foram marcados no Campeonato Paulista, competição que retorna na próxima quarta-feira e onde o Peixe tem apenas o nono melhor poder ofensivo, ficando abaixo dos seus três arquirrivais: Palmeiras, São Paulo e Corinthians.
Na atividade tática, o elenco foi dividido em dois e repetiu o trabalho em campo reduzido, como aconteceu nesta segunda-feira, quando pela primeira vez desde o retorno dos trabalhos no Centro de Treinamentos santista todos os atletas disponíveis treinaram no mesmo campo.
O grupo volta a treinar na tarde desta quarta-feira e aguarda a definição da Federação Paulista para saber o horário em que receberá o Santo André, líder geral do Paulistão, no dia 22 de julho, pela 11ª rodada, provavelmente na Vila Belmiro. O Alvinegro Praino é o líder do Grupo A, com 15 pontos, e precisa conquistar pelo menos mais um, nas duas últimas partidas da primeira fase, para garantir a classificação às quartas de final do campeonato.

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