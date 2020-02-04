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Campeonato Carioca

Flamengo vence Resende com gols de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique

Diante de mais de 50 mil torcedores, equipe de Jorge Jesus sofre para vencer no primeiro jogo com seus principais atletas

Publicado em 03 de Fevereiro de 2020 às 23:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2020 às 23:57
Pedro estreou no Flamengo com gol e assistência contra o Resende, no Campeonato Carioca Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Foi meio no sufoco, mas os titulares do Flamengo viraram para cima do Resende, e venceram por 3 a 1, na noite desta segunda-feira (3), com gols de Pedro, Gabigol e Bruno Henrique. Essa foi a estreia do time principal do clube rubro-negro na temporada. Alef Manga abriu a contagem para os alvinegros.
O Fla martelou grande parte do tempo, mas sentiu nitidamente a falta de ritmo de jogo, já que Jorge Jesus optou por usar um time inicialmente formado por 10 jogadores que foram fundamentais em 2019. Gustavo Henrique começou jogando, e Pedro e Michael entraram no segundo tempo.
Com a vitória, o Flamengo chegou aos 10 pontos e assumiu a segunda locação do Grupo A - deixou o Botafogo fora da zona de classificação. O clube rubro-negro volta a campo no sábado, quando encara o Madureira, no Maracanã.

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O JOGO

O Flamengo precisou de poucos minutos para mostrar que o time titular estava no mesmo ritmo da última temporada. Com alta intensidade, o primeiro gol quase saiu bem no começo do jogo. Bruno Henrique levantou a bola no segundo pau, e Everton Ribeiro cabeceia com perigo.
As boas oportunidades se acumularam ao longo do primeiro tempo. Rafinha avançou bem pela direita, com espaço, levantou a cabeça e buscou Arrascaeta no meio da área. O uruguaio chegou escorando, mas a bola vai por cima do gol.
Outra boa oportunidade do Flamengo veio em um erro do adversário. Granule recebeu passe do zagueiro Grasson, foi apertado por Gabigol e pegou bola com as mãos. A infração gerou uma falta perigosíssima para o Rubro-negro, que perdeu boa chance. Everton Ribeiro rolou e Arrascaeta mandou na rede pelo lado de fora.
Um dos destaques do Flamengo, Bruno Henrique teve duas oportunidades de abrir o placar. Primeiro o atacante recebeu, se ajustou e acertou o travessão. No lance seguinte, ele aproveitou boa jogada de Gabigol para chutar em cima de Ranule.
O Resende aproveitou sobra de escanteio e criou um rápido contra-ataque em alta velocidade. Geovani cruzou, Rafinha falhou e Caio Cézar chutou forte dentro da área. Diego Alves evitou o gol do adversário.
O goleiro do Resende se transformou em um dos principais personagens da partida. Ranule acumulou várias defesas salvadoras e manteve o time na equipe. Em uma delas Diego cruzou na medida e Gustavo Henrique cabeceou na entrada da pequena área para defesaça.
Ante um rival faminto e um estádio lotado contra si, o Resende adotou a cautela como lema no jogo diante do Flamengo. O time do passou o jogo praticamente o tempo todo com todos seus homens atrás da bola e apostou nos erros rubro-negros para surpreender. Em um dessas escapadas, Diego Alves fez defesa importante em arremate de Caio Cézar. Foi em uma puxada em alta velocidade que Alef Manga abriu a contagem no Maracanã.
Sem conseguiu furar a retranca, o técnico Jorge Jesus promoveu as estreias de Michael e Pedro. O atacante entrou primeiro na vaga de Diego, e o centroavante, em seguida, na vaga de Arrascaeta, quando o Flamengo perdia para o Resende.
Um dos pontos altos do Flamengo na temporada vitoriosa de 2019, a parceria entre Everton Ribeiro e Rafinha, donos do lado direito do Flamengo, voltou a dar dor de cabeça para o adversário. Com toques inteligentes, tabela e deslocamentos, a dupla deixou a zaga do Resende de cabelo em pé no jogo desta noite. A dupla ainda recebeu o reforço de Michael, que entrou e caiu por ali. O camisa 19 apareceu para o jogo, deu opções ajudou a incendiar o jogo após o empate.
Foram poucos minutos para Pedro marcar seu primeiro gol pelo Flamengo. O centroavante entrou na vaga de Arrascaeta e dividiu com o zagueiro do Resende para fazer o primeiro e empatar com o Resende: 1 a 1.
Teve ainda gol do Gabigol. O camisa 9 tentou o jogo todo, mas o gol só saiu na fase final da partida. Bruno Henrique cruzou na medida para o centrovante levar o Maracanã à loucura.
Após a virada, Bruno Henrique teve porteira aberta e também deixou sua marca. Pedro fez boa jogada pela direita, invadiu a área e cruza nas costas da defesa. Atacante só escorou para fazer o terceiro do Flamengo no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

  • Estádio: Maracanã, no Rio
  • Juiz: Diego da Silva Lourenço
  • Público: 50.454 pagantes
  • Renda: R$ 1.796.902,00
  • Gols: Alef Manga, aos 19 (RES); Pedro, aos 29, Gabriel, aos 37 e Bruno Henrique, aos 41min do 2º tempo (FLA)
  • Cartões amarelos: Thuler, Gabriel e Gerson (FLA)

RESENDE

  • Ranule; Dieguinho, Eduardo Grasson, Kevyn e Murilo Henrique; Rezende, Vitinho, Roger Bastos (Alef Manga), Caio Cézar e Geovani (Bidía); Zizu (Waldir). T.: Edson Souza

FLAMENGO

  • Diego Alves; Rafinha, Thuler, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Willian Arão, Diego (Michael), Arrascaeta (Pedro) e Everton Ribeiro (Gerson); Bruno Henrique e Gabriel. T.: Jorge Jesus

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