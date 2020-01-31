Goleiro Bruno, ex-Flamengo, é oferecido ao São Mateus e diretoria aprova

Bruno, goleiro Crédito: Arquivo/Lucas Prates/Jornal Hoje em Dia

Bicampeão capixaba e de volta à elite do futebol do Espírito Santo, após um ano na Série B, o time do São Mateus pode ser o destino do goleiro Bruno, condenado pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio, mãe do seu filho, Bruninho.

De acordo com o presidente do Pitbull do Norte, Pedro Artur, Bruno foi oferecido ao clube, e após uma avaliação feita por uma enquete com os membros da diretoria, que também são torcedores, o nome do jogador foi aprovado. A negociação segue e o clube acredita que pode ser concretizada nos próximos dias.

"O goleiro Bruno foi oferecido ao clube por meio de um empresário. E após uma consulta com membros da diretoria, que fazem parte da torcida, a contratação do jogador foi aprovada por 90% dos presentes. Com a aprovação da diretoria e de membros da torcida, agora estamos aguardando o andamento das negociações. Acredito que até a próxima semana deve acontecer uma definição", afirmou o dirigente.

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Citando o caso do assassinato da atriz Daniela Perez, cometido pelo também ator e hoje pastor evangélico Guilherme de Pádua, em dezembro de 1992, Pedro Artur aposta na ressocialização do goleiro Bruno perante a sociedade.

"O São Mateus entende que o ser humano precisa de uma nova chance. Tivemos o caso do Guilherme de Pádua que assassinou a Daniela Perez e hoje é pastor e outros casos de pessoas que erraram no passado e tiveram uma nova chance. E São Mateus acredita que possa ajudar o goleiro nessa ressocialização", finaliza.

Bruno foi preso em setembro de 2010 e condenado em março de 2013 pelo homicídio triplamente qualificado de Eliza Samudio e pelo sequestro e cárcere privado do filho. As penas válidas somadas são de 20 anos e 9 meses. Atualmente, Bruno cumpre pena em regime semiaberto domiciliar em Varginha, MInas Gerais.

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No mesmo dia, Bruno teve sua única atuação com a camisa do clube, ao participar de um amistoso contra um time amador de Juruaia (MG). O goleiro atuou por 45 minutos no segundo tempo e não sofreu gols.

Em agosto do ano passado, Bruno havia acertado com o Poços de Caldas-MG. No entanto, ele só foi anunciado oficialmente duas semanas depois, quando posou com a camisa do Vulcão, como é conhecido o clube. A apresentação oficial, no dia 5 de outubro, teve perguntas censuradas e até uma equipe de imprensa impedida de trabalhar.

Já janeiro, dois clubes manifestaram interesse em contar com o goleiro Bruno no elenco, Operário-MT e Fluminense de Feira. Ambos desistiram após repercussões negativas. O São Paulo-AP avaliava a contratação do jogador. E o Picos garantiu que não há possibilidade de Bruno fazer parte da equipe.

Presidente desmente publicação de página oficial do clube

Mesmo após uma página oficial do São Mateus emitir uma nota (confira acima) dizendo que o clube teria desistido da contratação do goleiro Bruno, o presidente do Pitbull do Norte, Pedro Artur, reafirmou que a negociação existe e que mantém o que disse à reportagem. O dirigente se disse concentrado para o jogo contra o Rio Branco-ES, e deve dar novas declarações sobre o assunto após a partida, que acontece na noite deste sábado.

Em rede social, esposa do goleiro nega

A esposa do goleiro Bruno, Ingrid Calheiros, negou em uma rede social que o jogador tenha sido oferecido ao São Mateus, desmentindo o presidente do clube capixaba. Confira na íntegra.

"Fico impressionada com a capacidade do ser humano... e fico tentando entender o que querem com essa notícia, promover o clube ou causar mais turbulência com o nome do Bruno? Ele não foi oferecido a ninguém, primeiro porque não é oferenda, e segundo porque não fomos procurados e desconhecemos qualquer proposta desse clube! Obrigada!"

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