Rio Branco-VN recusa oferta para contar com o goleiro Bruno no Capixabão

O Rio Branco de Venda Nova está na reta final de preparação para o Capixabão 2020 e já se reforçou com muitos atletas para tentar o inédito título. No mercado da bola, diversos atletas são oferecidos aos clubes e um dos que foram indicados ao time da Região Serrana do Estado foi o goleiro Bruno, ex-Flamengo.
Condenado a 20 anos e nove meses de prisão pela morte de Eliza Samúdio, o jogador de 35 anos teve seu nome ligado ao time capixaba por intermédio de um representante. A diretoria do Rio Branco-VN reconheceu a oferta pelo atleta, mas rechaçou qualquer possibilidade dele vestir a camisa da equipe, como dito pelo dirigente Fabrício Hubner.
"Há uns vinte, trinta dias ele (Bruno) foi oferecido sim, mas nós nem levamos a conversa adiante. A verdade é que não dava para fazer esse negócio com ele, pois a cidade (Venda Nova do Imigrante) não aceitaria. Nos ofereceram o jogador, porém descartamos", disse o representante.
O jogador atualmente cumpre pena em regime semiaberto desde o dia 19 de julho de 2019. Entre as condicionantes, o goleiro precisa manter endereço atualizado perante a Justiça, estar trabalhando e recolher-se em casa a partir das 20h, até as 6h da manhã seguinte.
Sem Bruno, o Rio Branco-VN estreia no Estadual no próximo dia 26, contra o Linhares, no Estádio Olímpio Perim, às 15 horas, em Venda Nova do Imigrante.