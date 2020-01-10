Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pegou mal

Globo fará série com 'Caso Bruno', define atores e recebe críticas

Ex-goleiro foi preso em 2010 por participação na morte da amante Eliza Samudio. Globo comprou direitos autorais de livro sobre o crime e produzirá contestada série

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 19:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 19:24
A história de Bruno pode ser contada por uma série feita pela Globo Crédito: Arquivo
A Globo tem sido muito criticada por alguns torcedores após ser confirmado pela autora Amora Mautner a série sobre o Caso Bruno, ex-goleiro do Flamengo. Embora os ajustes para a série ainda estejam no início, a ideia é que a atriz Vanessa Giácomo seja a escolhida para viver Eliza Samudio, que foi brutalmente assassinada.
A informação é do "UOL". Bruno Souza era goleiro do time carioca quando, em 2010, foi acusado e julgado pela Justiça como um dos autores do assassinato de Eliza - que teve um filho com ele -, no sítio do ex-goleiro. Eliza e Bruno eram amantes enquanto o ex-Flamengo era casado.

Veja Também

Justiça autoriza estreia do goleiro Bruno em novo time

"Estamos começando a desenvolver o projeto que será escrito pelo Lucas Paraíso, que fez 'Sob Pressão', e pela cineasta Gabriela Amaral. Assim que for aprovada a primeira etapa, começaremos a pensar no elenco, mas a Vanessa Giácomo está desde a origem do projeto. Todos pensamos nela como Eliza" disse Amora, autora da série, em contato com o colunista Leo Dias.
A produção será baseada no livro "Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte e Eliza Samudio", da editora Record. Nas redes sociais, muitos internautas criticaram a exposição do caso.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados