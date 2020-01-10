Globo fará série com 'Caso Bruno', define atores e recebe críticas

A história de Bruno pode ser contada por uma série feita pela Globo Crédito: Arquivo

A Globo tem sido muito criticada por alguns torcedores após ser confirmado pela autora Amora Mautner a série sobre o Caso Bruno, ex-goleiro do Flamengo. Embora os ajustes para a série ainda estejam no início, a ideia é que a atriz Vanessa Giácomo seja a escolhida para viver Eliza Samudio, que foi brutalmente assassinada.

A informação é do "UOL". Bruno Souza era goleiro do time carioca quando, em 2010, foi acusado e julgado pela Justiça como um dos autores do assassinato de Eliza - que teve um filho com ele -, no sítio do ex-goleiro. Eliza e Bruno eram amantes enquanto o ex-Flamengo era casado.

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"Estamos começando a desenvolver o projeto que será escrito pelo Lucas Paraíso, que fez 'Sob Pressão', e pela cineasta Gabriela Amaral. Assim que for aprovada a primeira etapa, começaremos a pensar no elenco, mas a Vanessa Giácomo está desde a origem do projeto. Todos pensamos nela como Eliza" disse Amora, autora da série, em contato com o colunista Leo Dias.