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Na Globo

Vanessa Giácomo viverá Eliza Samúdio em série sobre goleiro Bruno

A série será baseada no livro 'Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samúdio, segundo informações do colunista Leo Dias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 08:46

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 08:46

A atriz Vanessa Giácomo Crédito: Reprodução/Instagram @vanessagiacomo
A atriz Vanessa Giácomo será Eliza Samúdio, a ex-mulher do goleiro Bruno que foi assassinada por ele, em série da Globo ainda sem data de exibição.
A informação é do colunista Leo Dias. Segundo ele, a diretora Amora Mautner confirmou que a artista está bem cotada para o papel. A produção será feita por Lucas Paraíso, o mesmo da série Sob Pressão. A série será baseada no livro "Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samúdio".

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Procurada, a Globo confirmou que a emissora comprou o direito do livro, e não só deste, mas de vários outros e de vários outros casos. Existe o desejo de fazer uma série sobre crimes em uma faixa horária do canal.
Segundo a Globo, não há, no entanto, nada desenvolvido, escrito, nem aprovado sobre nenhum dos casos possíveis. Também não cravou que Vanessa fará o papel. O escritório que cuida da carreira de Vanessa não respondeu às solicitações até a publicação deste texto.

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