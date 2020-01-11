Vanessa Giácomo viverá Eliza Samúdio em série sobre goleiro Bruno

A atriz Vanessa Giácomo Crédito: Reprodução/Instagram @vanessagiacomo

A informação é do colunista Leo Dias. Segundo ele, a diretora Amora Mautner confirmou que a artista está bem cotada para o papel. A produção será feita por Lucas Paraíso, o mesmo da série Sob Pressão. A série será baseada no livro "Indefensável - O Goleiro Bruno e a História da Morte de Eliza Samúdio".

Procurada, a Globo confirmou que a emissora comprou o direito do livro, e não só deste, mas de vários outros e de vários outros casos. Existe o desejo de fazer uma série sobre crimes em uma faixa horária do canal.