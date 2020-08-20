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Futebol

Flamengo busca empate no fim do jogo contra o Grêmio no Maracanã

A equipe gaúcha abriu o placar com Pepê aos 44 minutos do primeiro tempo, mas o Flamengo conseguiu o empate com Gabigol, de pênalti, aos 43 da etapa final
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 22:04

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 22:04

A imagem mostra o atacante flamenguista Gabriel Barbosa tentando um passe dentro da área do Grêmio
Flamengo e Grêmio empataram em 1 a 1 no Maracanã, nesta quarta (19) Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Dois dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio seguem sem embalar na competição. Os times ficaram no empate, por 1 a 1, nesta quarta-feira (19) à noite, no Maracanã, pela quarta rodada. O time gaúcho saiu na frente com Pepê, mas Gabriel, de pênalti, deixou tudo igual nos minutos finais.
Com o resultado, o Flamengo chega a quatro pontos e segue com apenas um vitória em quatro jogos, ainda distante das primeiras posições. O Grêmio, com dois pontos a mais, também venceu apenas uma partida, mas segue invicto no Brasileirão, já que empatou três vezes.
O primeiro tempo foi bastante estudado, com os dois times se alternando com o domínio da posse de bola, mas sempre com preocupações defensivas e sem se expor demais. O Grêmio, com seu time titular, levava perigo nas bolas paradas de Jean Pyerre e o Flamengo criava boas chances em arrancadas na velocidade de Bruno Henrique e Gabriel.
Quando a partida já parecia se encaminhar para o intervalo, aos 44 minutos, o visitante abriu o placar em uma linda jogada. Alisson encontrou Pepê livre nas costas da defesa e o atacante bateu com violência e no alto para superar o goleiro Diego Alves
Mesmo em desvantagem no placar e precisando reagir, o Flamengo não conseguiu impor um ritmo de jogo mais intenso na segunda etapa. Fechado, o Grêmio se segurava sem grandes sustos e ainda levava perigo nos contra-ataques. Nas melhores chances do time gaúcho, Diego Souza e Isaque tiveram a oportunidades de concluir dentro da área, mas não conseguiram superar Diego Alves.
Apesar de não estar em noite brilhante, o time carioca ainda buscou o empate aos 43 minutos. Vitinho arriscou de fora da área e o chute foi bloqueado por Kannemann com a mão. Após consultar o VAR, o árbitro catarinense Rafael Traci marcou pênalti, que Gabriel converteu, garantindo o empate com um chute forte e alto
As equipes voltam a campo no próximo domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo recebe o rival Botafogo, no Maracanã, enquanto o Grêmio encara o Vasco, em São Januário.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 1 GRÊMIO
FLAMENGO - Diego Alves; João Lucas (Renê), Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson (Pedro), Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Domenèc Torrent.
GRÊMIO - Vanderlei; Orejuela, Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique e Jean Pyerre (Thiago Neves); Alisson (Thaciano), Diego Souza (Isaque) e Pepê. Técnico: Renato Gaúcho.
GOLS - Pepê, aos 44 minutos do primeiro tempo, e Gabriel, aos 43 minutos do segundo tempo.
ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).
CARTÕES AMARELOS - João Lucas, Filipe Luís e Gabigol (Flamengo); Geromel, Kannemann e Diego Souza (Grêmio).
RENDA E PÚBLICO - Portões fechados.
LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

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