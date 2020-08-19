Flamengo anuncia o lateral-direito Mauricio Isla, novo camisa 44

Crédito: Reprodução/Flamengo

Agora está no papel, nos sites e nas redes sociais do clube. O Flamengo, nesta quarta-feira, anunciou oficialmente a contratação de Mauricio Isla, de 32 anos, que assina até dezembro de 2022. O lateral-direito chileno chega para suprir a saída de Rafinha, cujo destino foi a Grécia (Olympiacos) e vai vestir a camisa 44. As primeiras palavras como jogador rubro-negro foram para dar um recado aos torcedores:

- Nação, estou muito contente de fazer parte do Mengão!

Por falar no futebol do exterior, Isla estava no Fenerbahce, da Turquia, e, desde a última semana, acenou positivamente para o interesse do Flamengo.Ao todo, foram treze temporadas de Isla na Europa, tendo o maior brilhantismo com a seleção chilena, onde é convocado desde 2007 e foi peça essencial e incontestável no bicampeonato da Copa América (2015 e 2016) - os primeiros títulos de seu país.

A última partida oficial de Mauricio Isla ocorreu no dia 14 de março deste ano. Na Espanha, onde vinha praticando exercícios físicos com o auxílio de um preparador particular, realizou exames médicos no início da semana. Quando estiver regularizado para atuar pelo Fla, será inscrito na Libertadores-2020.

Aliás, Isla disputará a Libertadores pela primeira vez na carreira, uma vez que deixou o seu país, mais especificamente o Universidad Católica, rumo ao futebol italiano quando ainda pertencia à categoria sub-20. A possibilidade de defender o título continental pelo Flamengo foi um dos fatores que o atraiu.

O CURRÍCULO DE ISLA

Clubes- Udinese-ITA: 2007-2012- Juventus-ITA: 2012-2016- Queens Park Rangers-ING: 2014-2015 (empréstimo)- Olympique de Marselha-FRA: 2015-2016- Cagliari-ITA: 2016-2017 (empréstimo)- Fenerbahce-TUR: 2017-2020