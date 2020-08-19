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Para engrenar! Flamengo reencontra Grêmio, castigado no apogeu rubro-negro de 2019, no Maracanã

Rubro-Negro volta a encontrar o Tricolor nesta quarta, a partir das 19h15, em palco que viveu o seu ápice técnico em 2019 e traz um ótimo retrospecto em duelos pelo Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2020 às 06:00

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 06:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo entrará em campo nesta quarta-feira, a partir das 19h15, com a missão de sair do Maracanã com a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e convencer a torcida de que as engrenagens estão em execução como outrora. Pela quarta rodada, o adversário será o Grêmio, que foi o principal castigado no apogeu técnico da equipe rubro-negra na temporada passada. O LANCE! transmitirá a partida em tempo real.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Do lado tricolor, Diego Souza, ao projetar o duelo diante da ex-equipe, já afirmou que o Grêmio não irá para o Rio a fim de estimular um possível "clima de revanche" por conta do sonoro 5 a 0 pela Libertadores de 2019.
Mas o fato é que o massacre pelas semifinais da competição continental permeia os debates prévios entre torcedores e opinião pública. E o novo duelo surge em meio à confiança dos jogadores do Flamengo em ascensão, conforme destacou Arrascaeta, após a vitória sobre o Coritiba, na última rodada:
- São mais que três pontos. A gente precisava ganhar. Se você ganha, a confiança volta. E com certeza precisávamos disso. Daqui para frente é uma sequência de jogos e vamos precisar de todo mundo - destacou o uruguaio.
RETROSPECTO FAVORÁVEL PARA O FLA
Além de Arrascaeta, o Flamengo contará com todos os titulares à disposição de Domènec Torrent, inclusive Diego Alves - de volta após suspensão automática.
Desde 2003, o Flamengo bateu o Grêmio nas edições de 2019, 2018, 2015, 2009, 2008, 2007, 2006, 2004 e 2003. O empate entre as equipes aconteceu em 2010, com o Tricolor gaúcho vencendo em 2014.
Agora, a expectativa rubro-negra fica pelo décimo triunfo, que deixaria o Flamengo a subir mais um degrau, visando encontrar o futebol encantador visto, em seu ápice, no 5 a 0 diante do mesmo rival desta noite, no fatídico dia 23 de outubro de 2019.

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