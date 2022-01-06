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Ídolo celeste

Fábio, em tom de adeus, diz que atual gestão do Cruzeiro não o quis no clube

O goleiro relatou nas redes sociais como foi o encontro com a nova direção da Raposa, afirmando que lutou para seguir no clube, mas não conseguiu chegar a um acordo
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 21:14

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 21:14

Uma bomba para o torcedor do Cruzeiro. O goleiro Fábio, com 976 jogos pela Raposa, sendo o atleta com mais jogos na história do clube, não estará no elenco de 2022, encerrando assim, sua rica trajetória no time azul.
Cruzeiro
Fábio não chegou a um acordo com Cruzeiro e deu adeus ao clube mineiro Crédito: Fernando Moreno/AGIF
O arqueiro, de 41 anos, postou em suas redes sociais, um comunicado relatando que a atual diretoria, comandada por Ronaldo Fenômeno, não quis seguir com o seu trabalho nesta temporada. Fábio relatou que fez de tudo para ficar, inclusive aceitando reduzir seu salário, mas que não houve um tratamento respeitoso com ele e nenhum interesse em sua permanência.
Fábio teve uma reunião com a nova diretoria da Raposa, na terça-feira, 4 de janeiro, porém, não houve um acordo entre as partes para a permanência do arqueiro, maior ídolo do clube na história recente.
O jogador havia renovado o seu contrato no fim de 2021 para mais uma temporada, mas com a nova gestão, todos os acordos estão sendo revisados para atender um teto salarial que o Cruzeiro pretende trabalhar daqui para frente. E, segundo o goleiro, mesmo aceitando reduzir o teto, não houve intenção na renovação do seu vínculo, que se encerrou em dezembro do ano passado.

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