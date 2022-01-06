Fábio, em tom de adeus, diz que atual gestão do Cruzeiro não o quis no clube

Uma bomba para o torcedor do Cruzeiro. O goleiro Fábio, com 976 jogos pela Raposa, sendo o atleta com mais jogos na história do clube, não estará no elenco de 2022, encerrando assim, sua rica trajetória no time azul.

Fábio não chegou a um acordo com Cruzeiro e deu adeus ao clube mineiro Crédito: Fernando Moreno/AGIF

O arqueiro, de 41 anos, postou em suas redes sociais, um comunicado relatando que a atual diretoria, comandada por Ronaldo Fenômeno, não quis seguir com o seu trabalho nesta temporada. Fábio relatou que fez de tudo para ficar, inclusive aceitando reduzir seu salário, mas que não houve um tratamento respeitoso com ele e nenhum interesse em sua permanência.

Fábio teve uma reunião com a nova diretoria da Raposa, na terça-feira, 4 de janeiro, porém, não houve um acordo entre as partes para a permanência do arqueiro, maior ídolo do clube na história recente.