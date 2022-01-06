Debaixo de temporal e com gols no 2° tempo, Aster vence na estreia da Copa SP

Galo marcou o primeiro gol do Aster na vitória por 2 a 0 sobre o Londrina Crédito: Reprodução/Eleven Sports

Nem o temporal, que alagou o gramado sintético do estádio Baetão, parou o Aster na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. Na noite desta quarta-feira (5), sob muita chuva, o time capixaba fez um grande jogo e derrotou o Londrina, por 2 a 0, em São Bernardo do Campo, pelo Grupo 22.

Os dois gols da partida saíram no segundo tempo. Aos 30 minutos, após uma finalização da entrada da área, o goleiro Neneca deu o rebote e o atacante Galo mandou para o fundo das redes. Nos acréscimos, depois de um cruzamento de Dieguinho, da direita, o jogador do Londrina marcou contra.

Com os resultados da rodada de estreia, o Aster e EC São Bernardo lideram o Grupo 22 com três pontos. Zerados, Londrina e São Bento ocupam as duas últimas posições. Os dois primeiros colocados, ao final da primeira fase, avançam na competição.

O Grupo 22 da Copa SP de Futebol Júnior prossegue no sábado, com os jogos da segunda rodada. Às 17h (de Brasília), o Aster enfrenta o EC São Bernardo, e às 19h15, o Londrina pega o São Bento. Todas as partidas da chave acontecem no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O JOGO

Com um time formado de jogadores que disputaram a Copa ES, Série B Capixaba e a Série D do Brasileirão, entre os profissionais, o Aster buscou jogar no campo do Londrina e se aproveitar do gramado sintético do Baetão.

Foram pelo menos quatro finalizações de fora da área, que deram trabalho ao goleiro Neneca. Na parte final do primeiro tempo, começou um temporal, que prejudicou a partida que foi para o intervalo em 0 a 0.

Mesmo sem condições, o árbitro decidiu reiniciar o segundo tempo em um gramado completamente alagado e cheio de poças. E uma dessas poças ajudou o time capixaba, no lance da expulsão do volante Vitor Braga. Na sequência. O Aster acertou o travessão em uma cobrança de falta com Dieguinho.