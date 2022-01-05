Justiça bloqueia prêmio do Brasileirão do Atlético-MG para quitar dívida

A Justiça mandou bloquear parte do prêmio de R$ 33 milhões que o Atlético-MG levou após a conquista do Campeonato Brasileiro. O motivo do bloqueio é por uma dívida do Galo com o empresário de jogadores André Cury, credor do time mineiro e que move uma ação contra o clube.

Cury pediu a retenção para receber comissões pela contratação do atacante Franco Di Santo, que chegam a R$ 1,4 milhão. Mas o débito com o agente é maior, ultrapassando os R$ 52 milhões.

O galo voltou a ser campeão brasileiro após 50 anos na fila. Até então o Galo havia sido campeão apenas em 1971 Crédito: Robson Mafra/AGIF