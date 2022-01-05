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Em Guarapari

Pedro Rocha e outros jogadores capixabas organizam torneio de futevôlei

De férias no ES, o atacante campeão da Copa Sul-Americana recebeu os amigos da bola para uma competição na manhã desta quarta-feira (5). Teve presença de ex-jogador melhor do mundo
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

05 jan 2022 às 15:31

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 15:31

Futebol
Pedro Rocha organizou a competição de futevôlei, que reuniu vários jogadores e ex-atletas em Guarapari Crédito: Marcella Scaramella
O futebol está em período ainda de férias no Brasil, pelo menos para a maior parte das equipes de ponta do País, mas nem assim os jogadores deixam de bater uma bolinha. Tudo bem que não precisa ser em uma partida de futebol, mas a pelota sempre está lá dando o ar da graça.
De férias do Athletico-PR, onde foi campeão da Copa Sul-Americana em 2021, o atacante Pedro Rocha, reuniu outros jogadores capixabas espalhados pelo Brasil e exterior, e organizou um torneio de futevôlei, disputado na manhã desta quarta-feira (5), na arena que ele montou em Village do Sol, em Guarapari.
Além dele, marcaram presença os zagueiros Natan, ex-Flamengo e atualmente no Bragantino, o atacante David Corrêa, do Fortaleza, o lateral Hayner, que jogou o último Brasileirão pelo Sport-PE, e ainda o atacante Adriano, do Floriana FC, de Malta. Além deles, Buru, melhor jogador do mundo de futebol de areia em 2007, e outros amigos participaram da competição.
Guarapari
Pedro Rocha, que jogou ao lado de Buru (vermelho), curte o período final das férias no Estado Crédito: Marcella Scaramella
Mas jogando ao lado da lenda do beach soccer, não deu praia para pedro Rocha. Após várias partidas, a dupla vencedora foi formada pelo ex-lateral Ramon Alves (ex-Grêmio, Rio Branco-ES e Tubarão-SC), que jogou ao lado de Adriano Louzada.
Sem o troféu de campeão, Pedro Rocha permanece no Estado por mais alguns dias e retornará ao Furacão no dia 17 de janeiro, quando iniciará a preparação para a temporada 2022.

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