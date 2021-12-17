Rio Branco é o melhor colocado entre os times capixabas no Ranking da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (16), a edição 2022 do seu Ranking Nacional de Clubes. Entre os 239 listados, aparecem oito times do Espírito Santo, com o Rio Branco sendo o melhor ranqueado, na 114ª colocação geral, com 505 pontos.
A posição de "melhor clube capixaba", levando em conta apenas os resultados obtidos entre 2017 e 2021, em competições da CBF, foi conquistada com classificação para a segunda fase da Copa do Brasil e a participação na Série D do Brasileirão, ambas este ano.
- CAPIXABAS NO RANKING DA CBF
- 114° - Rio Branco - 505 pontos
- 116° - Vitória - 487 pontos
- 131° - Rio Branco-VN - 380 pontos
- 163° - Serra - 228 pontos
- 170° - Real Noroeste - 204 pontos
- 184° - Espírito Santo - 166 pontos
- 197° - Atlético Itapemirim - 132 pontos
- 222° - Desportiva Ferroviária - 66 pontos
O novo presidente do Brancão, Paulo Pachêco, comemora o resultado, mas pontua que o clube tem muito a se reestruturar. "O bom desempenho no ranking é importante, e inclusive sacramentou a segunda vaga do Estado do Espírito Santo em torneios nacionais. Mas temos muito trabalho a fazer. E estamos fazendo! Temos que reestruturar o clube para o futuro, para estarmos preparados para avançar de fase na Série D, e posteriormente sonhar com um acesso à Série C. A nova diretoria segue executando seu projeto de gestão a longo prazo visando a reestruturação e a profissionalização cada vez maior de todos os setores do Maior Clube do Estado", pontuou.
Melhor capixaba classificado na última edição do Ranking Nacional de Clubes da CBF, o Vitória-ES foi ultrapassado pelo seu maior rival e caiu para a segunda colocação. Destaque do Estado, no cenário nacional, em 2019 e 2020, este ano o Alvianil não participou de nenhuma competição.
Fechando o pódio capixaba aparece o Rio Branco-VN, que disputou a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão, ambas em 2021, mas acabou sendo eliminado ainda na primeira fase.
COMO FUNCIONA O RANKING?
A CBF explica que o ranking é estabelecido a partir de um cálculo sobre o desempenho dos clubes nas competições recentes. São consideradas competições realizadas nos últimos cinco anos (entre 2016 e 2020) e, para cada ano considerado, são atribuídos pesos a serem convertidos em pontuação. O ano vigente multiplica pontos por cinco, enquanto o último ano considerado tem peso um (veja abaixo a tabela completa com pontuação e regras para o cálculo).