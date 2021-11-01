Ex-Flamengo, Natan vai render R$ 3,6 milhões ao Porto Vitória

O Bragantino exercerá a cláusula de compra do capixaba Natan e pagará mais R$ 22 milhões ao Flamengo Crédito: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino

Divulgado o balancete referente ao terceiro trimestre de 2021, que confirmou receitas de R$ 768 milhões do Flamengo no período, o clube também detalhou os investimentos feitos em alguns jogadores e também valores das vendas de outros, e nesta conta está a negociação do zagueiro capixaba Natan, que foi vendido para o Bragantino por R$ 22 milhões, mas que também vai render R$ 3,6 milhões para o Porto Vitória, clube da Serra.

Natan foi vendido ao Red Bull Baragantino por R$ 22 milhões e 143 mil em 26 de agosto de 2021. O Flamengo tem a receber o valor integral em três parcelas: R$ 11,407 milhões a vencer em 8 de janeiro de 2022; R$ 5,368 milhões a receber em 8 de julho de 2022; e R$ 5,368 milhões a receber em 8 de janeiro de 2023. Vale lembar que o Flamengo já havia garantindo R$ 5 milhões pelo empréstimo, então na sua totalidade, a negociação vai render R$ 27 milhões aos cofres do clube.

Destes valores, que ainda irá receber do clube paulista, o Rubro-Negro precisa pagar R$ 3,6 milhões ao Porto Vitória, que mantinha um percentual econômico dos direitos do zagueiro.

MUDANÇA NOS PERCENTUAIS DOS DIREITOS DE NATAN

Os direitos econômicos de Natan estão divididos da seguinte forma: Flamengo com 60%, e Porto Vitóriacom os outros 40%. Antes de negociar o zagueiro com o Bragantino, o Rubro-Negro recebeu 22% da equipe capixaba e chegou a ter 82% dos direitos do Natan.

O valor de R$ 22 milhões que o Bragantino vai pagar ao Flamengo vai lhe dar direito a 70% dos direitos de Natan. Sendo assim os 30% restantes ficam divididos entre Porto Vitória: 18% e Flamengo: 12%. O que garante ao time capixaba receber novos valores em caso de futuras negociações envolvendo Natan.